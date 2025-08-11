Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Geçti: Tahsin Tam'dan Övgü Dolu Açıklamalar

Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0'lık skorla yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Tahsin Tam, takımının kalitesine ve karakterine vurgu yaparak, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Tahsin Tam: "Kaliteli ve Karakterli Bir Kadromuz Var"

Maçın ardından konuşan Tam, ligin ilk maçına mükemmel bir hazırlık yaptıklarını ifade etti. "Güçlü bir rakibe karşı oynadık ve bu maçta kalitemizi sahaya yansıttık" diyen Tam, şöyle devam etti: "Çok kaliteli ve karakterli oyunculardan oluşan bir kadroya sahibiz. Bu kalitenin, ilk maçta kendini gösterdiğine inanıyorum."

Rakip takımın da kaliteli futbolcular barındırdığını hatırlatan Tam, Amed'e karşı pozisyon vermediklerini ve bu durumdan memnuniyet duyduğunu açıkladı. "Sadece kazandığımız bir üç puan var. Bu ligin daha başı. Tüm oyuncularımı ve yönetimimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Altıparmak'ın Yorumları

Amed Sportif Faaliyetler teknik direktörü Mehmet Altıparmak ise maçın hakeminin kötü bir performans sergilediğini savundu. Üzgün olduklarını ifade eden Altıparmak, "İlk yarıda belki 2-0 önde içeriye girebilirdik. Maçın ilk 20 dakikasında istediğimiz oyunu oynadık, ama gol atamadıkça rakip üzerimize gelmeye başladı" şeklinde konuştu.

Altıparmak, hakem kararlarının olumsuz etkilerini vurgulayarak, "Çorum FK için iyi oldu çünkü bütün kararlarını onların lehine verdi. Ama bu bir bahane değil. Girdiğiniz zaman atacaksınız" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ligin devam ettiğini ve Erzurumspor FK maçına hazırlanacaklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Çorum FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

