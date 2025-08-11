DOLAR
40,66 -0,22%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.447,86 -0,1%
BITCOIN
4.818.821,55 0,11%

Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Geçti: Tahsin Tam'dan Övgü Dolu Açıklamalar

Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup ederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Tahsin Tam, takımı övgüyle değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 00:29
Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Geçti: Tahsin Tam'dan Övgü Dolu Açıklamalar

Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0'lık skorla yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Tahsin Tam, takımının kalitesine ve karakterine vurgu yaparak, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Tahsin Tam: "Kaliteli ve Karakterli Bir Kadromuz Var"

Maçın ardından konuşan Tam, ligin ilk maçına mükemmel bir hazırlık yaptıklarını ifade etti. "Güçlü bir rakibe karşı oynadık ve bu maçta kalitemizi sahaya yansıttık" diyen Tam, şöyle devam etti: "Çok kaliteli ve karakterli oyunculardan oluşan bir kadroya sahibiz. Bu kalitenin, ilk maçta kendini gösterdiğine inanıyorum."

Rakip takımın da kaliteli futbolcular barındırdığını hatırlatan Tam, Amed'e karşı pozisyon vermediklerini ve bu durumdan memnuniyet duyduğunu açıkladı. "Sadece kazandığımız bir üç puan var. Bu ligin daha başı. Tüm oyuncularımı ve yönetimimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Altıparmak'ın Yorumları

Amed Sportif Faaliyetler teknik direktörü Mehmet Altıparmak ise maçın hakeminin kötü bir performans sergilediğini savundu. Üzgün olduklarını ifade eden Altıparmak, "İlk yarıda belki 2-0 önde içeriye girebilirdik. Maçın ilk 20 dakikasında istediğimiz oyunu oynadık, ama gol atamadıkça rakip üzerimize gelmeye başladı" şeklinde konuştu.

Altıparmak, hakem kararlarının olumsuz etkilerini vurgulayarak, "Çorum FK için iyi oldu çünkü bütün kararlarını onların lehine verdi. Ama bu bir bahane değil. Girdiğiniz zaman atacaksınız" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ligin devam ettiğini ve Erzurumspor FK maçına hazırlanacaklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Çorum FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi....

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Çorum FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Çorum FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi....

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Çorum FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Geçti: Tahsin Tam'dan Övgü Dolu Açıklamalar
2
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 1-0 Mağlup Etti
3
Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da Turnuvalar için Hazırlandı
4
Madalya Avcısı Aleyna Karabulut, Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor
5
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 3-0 ile Geçti: Uğurlu'dan Açıklamalar
6
Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Geçti
7
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazır: Son Antrenman Tamamlandı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı