Trendyol 1. Lig: Bodrum FK - Amed SF 0-0 Golsüz Berabere

Trendyol 1. Lig 18. haftasında Bodrum FK ile Amed Sportif Faaliyetler sahada 90 dakikayı golsüz tamamladı; önemli fırsatlar gol getirmedi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 22:13
Trendyol 1. Lig: Bodrum FK 0 - Amed SF 0

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Bodrum FK’da Mert’in pasıyla buluşan Brazao’nun sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

54. dakikada Dimitrov sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi, Ali’ye pas vermek istedi ancak top savunmadan döndü. Seken topa sağ ayağıyla sert vuran Dimitrov’un şutu da savunmaya takıldı.

57. dakikada ev sahibinde Furkan’ın hatalı pasını kapan Diagne, topu ceza sahası dışındaki sağ iç boşluktaki Dia Saba’ya aktardı. Dia Saba’nın gelişine sert şutunda top auta gitti.

Hakemler

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Emrah Ünal, Orhun Aydın Duran

Kadrolar

Bodrum FK: Diogo Ajeti, Mert Yılmaz, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah, Furkan Apaydın, Dimitrov (Ege Bilsel dk. 62), Pedro, Ali Habeşoğlu (Metin Türk dk. 82), Seferi

Yedekler: Bahri Can Tosun, Baran Demir, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman, Omar Imeri, Adem, Emirhan Arkutcu, Enes Öğrüce, Jonathan Okita

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Sinan Kurt, Adama Traore, Dia Sabia, Daniel Mosquera, Mbaye Diagne, Fernando (Felix Afena-Gyan dk. 75)

Yedekler: Yakup Girişen, Veysel Sapan, Cheikhou Kouyate, Yunus Tarhan, Aytaç Kara, Çekdar Orhan, Felix, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Sarı Kartlar

Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş (Amed SF), Mert Yılmaz (Bodrum FK)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

