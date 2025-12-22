Trendyol 1. Lig: Bodrum FK - Amed SF 0-0 Golsüz Berabere

Trendyol 1. Lig: Bodrum FK 0 - Amed SF 0
Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Bodrum FK’da Mert’in pasıyla buluşan Brazao’nun sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
54. dakikada Dimitrov sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi, Ali’ye pas vermek istedi ancak top savunmadan döndü. Seken topa sağ ayağıyla sert vuran Dimitrov’un şutu da savunmaya takıldı.
57. dakikada ev sahibinde Furkan’ın hatalı pasını kapan Diagne, topu ceza sahası dışındaki sağ iç boşluktaki Dia Saba’ya aktardı. Dia Saba’nın gelişine sert şutunda top auta gitti.
Hakemler
Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Emrah Ünal, Orhun Aydın Duran
Kadrolar
Bodrum FK: Diogo Ajeti, Mert Yılmaz, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah, Furkan Apaydın, Dimitrov (Ege Bilsel dk. 62), Pedro, Ali Habeşoğlu (Metin Türk dk. 82), Seferi
Yedekler: Bahri Can Tosun, Baran Demir, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman, Omar Imeri, Adem, Emirhan Arkutcu, Enes Öğrüce, Jonathan Okita
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Sinan Kurt, Adama Traore, Dia Sabia, Daniel Mosquera, Mbaye Diagne, Fernando (Felix Afena-Gyan dk. 75)
Yedekler: Yakup Girişen, Veysel Sapan, Cheikhou Kouyate, Yunus Tarhan, Aytaç Kara, Çekdar Orhan, Felix, Celal Hanalp
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Sarı Kartlar
Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş (Amed SF), Mert Yılmaz (Bodrum FK)
