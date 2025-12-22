Denizli İdmanyurdu Eskişehir'i 3-1 Yenip İlk Yarıyı 26 Puanla Kapattı

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup 15. Haftasında deplasmanda Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş.'yi konuk eden Denizli İdmanyurdu müsabakadan 3-1 galip ayrılarak ligin ilk yarısını 26 puan ile tamamladı.

Maç Özeti

14. hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi ile 23 puan toplayıp puan tablosunda 8. sırada yer alan Denizli İdmanyurdu, 15. haftada Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş. karşısında aldığı 3-1 galibiyetle puanını 26'ya çıkardı.

Teknik Sorumlu Özcan Sert'in Değerlendirmesi

Maçı ve sezonu değerlendiren Teknik Sorumlu Özcan Sert, maçın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarının son maçıydı. Eskişehir Anadolu takımı kadro kalitesi anlamında bulunduğu yeri hak etmeyen daha üst sıralarda olması gereken bir takım. Puan olarak daha üst sıralarda olmayı hak eden bir takım. Kadro kalitesinin oynadığı futbolun karşılığı bu puan değildi. O yüzden çok ciddi bir maça gittiğimizi biliyorduk. Ayrıca oynadığımız sahada sentetik sahaydı. Sezon boyu çim sahada oynamıştık. Sentetik sahada kendi sahalarında daha da iyi olduklarını biliyorduk. Elimizdeki oyuncularla üç maçlık sürecin yorgunluğu ile birlikte enerjimizi en iyi şekilde kullanarak bu maçtan çıkacağımızı tahmin ediyorduk. Kontrollü bir oyun oynadık. Önce onlar 1-0 öne geçti sonra biz onlara cevap verdik. Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolü hücumda ve savunmada tamamen bizdeydi"

Teknik sorumlunun açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Üst üste alınan bu iki galibiyet bu dar kadro ile çok değerli oldu. Futbolcularıma çok teşekkür ederim. Büyük iş başardılar. Ligin ilk yarısında 26 puan gibi ciddi bir puan topladılar. 15 maç sonunda 26 puana erişerek Play-off’un hemen 2 puan gerisindeyiz. Bu gerçekten sezon başı söylendiğinde hayal ötesi bir şeydi. Ancak hayalin üzerini başararak bunu gerçek hale getirdiler. Şimdi devre arası bütün futbolcularım 3-4 gün bir izin kullanacak. Ayrıca takımdaki eksikleri gidermek için transfer çalışması başlayacaktır. Kadro kalitesini kadro derinliğini artırarak takım Play-off’u kovalayacaktır. Artık düşüncemiz o. Altlardan kurtulmanın stresi artık bitti. Düşmenin en yakın takımı Afyonspor ile aramızda 16 puanlık bir fark oluştu"

Özcan Sert, ikinci yarı hedeflerini de netleştirerek şunları söyledi:

"Artık o takımlarla, onlara yakın yerlerle bir alakamız kalmadı. Bu takım biraz daha kafası rahat bir şekilde gerçekten ligin sürpriz takımı olma adını aldığı unvanı hak edecek ve lig sonunda Play-off potasındaki yerini alacaktır. Çok yoğun iyi çalışan, özveri ile çalışan sezon başı yoğun bir kamp dönemi geçiren ve dediklerimizi aynen uygulayan futbolcu kardeşlerime ve ekibime çok teşekkür ederim. Onlarla gurur duyuyorum"

Denizli İdmanyurdu, devre arasında yapılacak transferlerle kadro derinliğini artırmayı ve ikinci yarıda Play-off mücadelesi vermeyi hedefliyor.

