Derbinin Kaderi Kalecilerin Performansında Gizli: Muslera ve Livakovic Çekişmesi

Derbinin Kaderi Kalecilerin Performansında Gizli

Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yarın, Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta yapılacak. Bu kritik mücadelede Galatasaray, rakibiyle arasındaki puan farkını artırmayı hedeflerken; Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibe ligdeki ilk mağlubiyetini yaşatmak istiyor.

Muslera'nın Derbi Deneyimi

Galatasaray'da 14. sezonunu geçiren Fernando Muslera, derbilerdeki yüksek deneyimiyle dikkat çekiyor. 2011-2012 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Muslera, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan toplam 61 derbide 28 galibiyet, 15 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 60 gol yiyen Muslera, 24 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Muslera, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 32 maçta ise 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyetle mücadele etti. Söz konusu derbilerde 26 gol yerken, 14 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Günay Güvenç'in Yüzde Yüzlük Performansı

Galatasaray altyapısından yetişen ve bu sezon 9 maçta görev alan Günay Güvenç, Muslera'nın cezalı olduğu dönemde kararlılık sergiledi. UEFA Avrupa Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda görev aldığı maçlarda toplam 8 gol yedi. Ancak, ligde Adana Demirspor karşısında kalesini gole kapatmayı başardı.

Livakovic'in Başarısı

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Galatasaray'a karşı oynadığı 3 derbide 2'sinde gole izin vermedi. Geçtiğimiz sezon Ülker Stadı'nda 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmada ilk kez görev alan Livakovic, RAMS Park'taki 1-0 galibiyette de başarılıydı. Ancak bu sezonki derbide 3 gol yedi.

Livakovic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta mücadele etti ve Süper Lig'de 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte toplam 31 gol yiyen Hırvat kaleci, ligde 8 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

İrfan Can Eğribayat'ın Performansı

Fenerbahçe'nin diğer kaleci seçeneklerinden İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı yalnızca 1 derbide oynadı ve bu karşılaşmada 3 gol yedi. Sezon boyunca toplam 11 maça çıkan Eğribayat, 7 Süper Lig ve 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakasında görev aldı.

Muslera ve Livakovic'in başarılı performansları, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucunu belirlemede kritik rol oynayabilir. Tüm gözlerin kalecilere çevrildiği bu mücadelede, takımların şampiyonluk hedefleri de ön planda olacak.