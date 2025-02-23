Derbinin Kaderi Kalecilerin Performansında Gizli: Muslera ve Livakovic Çekişmesi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalecilerin performansı belirleyici olacak. Muslera ve Livakovic'in başarıları maçın sonucunu etkileyebilir.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:06
Derbinin Kaderi Kalecilerin Performansında Gizli: Muslera ve Livakovic Çekişmesi

Derbinin Kaderi Kalecilerin Performansında Gizli

Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yarın, Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta yapılacak. Bu kritik mücadelede Galatasaray, rakibiyle arasındaki puan farkını artırmayı hedeflerken; Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibe ligdeki ilk mağlubiyetini yaşatmak istiyor.

Muslera'nın Derbi Deneyimi

Galatasaray'da 14. sezonunu geçiren Fernando Muslera, derbilerdeki yüksek deneyimiyle dikkat çekiyor. 2011-2012 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Muslera, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan toplam 61 derbide 28 galibiyet, 15 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 60 gol yiyen Muslera, 24 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Muslera, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 32 maçta ise 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyetle mücadele etti. Söz konusu derbilerde 26 gol yerken, 14 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Günay Güvenç'in Yüzde Yüzlük Performansı

Galatasaray altyapısından yetişen ve bu sezon 9 maçta görev alan Günay Güvenç, Muslera'nın cezalı olduğu dönemde kararlılık sergiledi. UEFA Avrupa Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda görev aldığı maçlarda toplam 8 gol yedi. Ancak, ligde Adana Demirspor karşısında kalesini gole kapatmayı başardı.

Livakovic'in Başarısı

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Galatasaray'a karşı oynadığı 3 derbide 2'sinde gole izin vermedi. Geçtiğimiz sezon Ülker Stadı'nda 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmada ilk kez görev alan Livakovic, RAMS Park'taki 1-0 galibiyette de başarılıydı. Ancak bu sezonki derbide 3 gol yedi.

Livakovic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta mücadele etti ve Süper Lig'de 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte toplam 31 gol yiyen Hırvat kaleci, ligde 8 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

İrfan Can Eğribayat'ın Performansı

Fenerbahçe'nin diğer kaleci seçeneklerinden İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı yalnızca 1 derbide oynadı ve bu karşılaşmada 3 gol yedi. Sezon boyunca toplam 11 maça çıkan Eğribayat, 7 Süper Lig ve 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakasında görev aldı.

Muslera ve Livakovic'in başarılı performansları, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucunu belirlemede kritik rol oynayabilir. Tüm gözlerin kalecilere çevrildiği bu mücadelede, takımların şampiyonluk hedefleri de ön planda olacak.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe-Galatasaray Rekabetinin 116 Yılına Dair İlginç Notlar
2
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Yabancı Futbolcuların Dominasyonu
3
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 17 Futbolcu İlk Tecrübelerini Yaşayabilir
4
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile Eşleşti
5
Trendyol Süper Lig'in İkonik Derbisi: Fenerbahçe-Galatasaray
6
Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde Allianz Milano ile Rövanş Maçına Çıkacak
7
Şanlıurfa Engelli Basketbol Takımı Süper Lig İçin Hırslı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi