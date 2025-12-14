Didim Belediyespor, Gelişim Koleji'ni 3-1 Yenerek Evinde Kazandı

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 17. Hafta Maçı

Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 17. hafta karşılaşmasında Gelişim Koleji'ni 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Didim temsilcisi, mücadeleci yapısı, takım oyunu ve sahaya yansıttığı yüksek enerjiyle dikkat çekti. Kritik anlarda gösterilen kararlılık ve disiplinli oyun, galibiyetin belirleyici unsuru oldu. Tribünlerden yükselen alkışlar, takımın ortaya koyduğu performansı taçlandırdı.

Maçın ardından değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, galibiyetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Sahada yüreklerini ortaya koyan sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu başarı; inancın, emeğin ve birlikteliğin eseridir. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. Didim Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz".

DİDİM BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, TVF KADINLAR 2. LİGİ 7. GRUP 17. HAFTA KARŞILAŞMASINDA GELİŞİM KOLEJİ’Nİ 3-1 MAĞLUP ETTİ.