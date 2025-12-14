DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.785.308,58 1,58%

Didim Belediyespor, Gelişim Koleji'ni 3-1 Yenerek Evinde Kazandı

Didim Belediyespor, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 17. hafta maçında Gelişim Koleji'ni 3-1 yenerek evinde galip geldi; Başkan Hatice Gençay başarıyı kutladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 22:19
Didim Belediyespor, Gelişim Koleji'ni 3-1 Yenerek Evinde Kazandı

Didim Belediyespor, Gelişim Koleji'ni 3-1 Yenerek Evinde Kazandı

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 17. Hafta Maçı

Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 17. hafta karşılaşmasında Gelişim Koleji'ni 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Didim temsilcisi, mücadeleci yapısı, takım oyunu ve sahaya yansıttığı yüksek enerjiyle dikkat çekti. Kritik anlarda gösterilen kararlılık ve disiplinli oyun, galibiyetin belirleyici unsuru oldu. Tribünlerden yükselen alkışlar, takımın ortaya koyduğu performansı taçlandırdı.

Maçın ardından değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, galibiyetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Sahada yüreklerini ortaya koyan sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu başarı; inancın, emeğin ve birlikteliğin eseridir. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. Didim Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz".

DİDİM BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, TVF KADINLAR 2. LİGİ 7. GRUP 17. HAFTA KARŞILAŞMASINDA...

DİDİM BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, TVF KADINLAR 2. LİGİ 7. GRUP 17. HAFTA KARŞILAŞMASINDA GELİŞİM KOLEJİ’Nİ 3-1 MAĞLUP ETTİ.

DİDİM BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, TVF KADINLAR 2. LİGİ 7. GRUP 17. HAFTA KARŞILAŞMASINDA...

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1-1 Kocaelispor — Petkovic Son Dakikada Cevap Verdi
2
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 3-3 Beşiktaş
3
Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor Maçına Hazır
4
Thomas Reis: Yenildiğimiz için üzgünüz — Samsunspor 0-2 Başakşehir
5
Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 0-0 Kocaelispor — İlk Yarı
6
Mersin Maratonu'nda Rekorlar: Kibiwott 2.07.14, Tauni 2.25.35
7
Sefer Yılmaz: Üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz — Bodrumspor 2-2 Erzurumspor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama