Djokovic, ATP Masters 1000'de Rekor Galibiyetle Tarihe Geçti

Novak Djokovic, ATP Masters 1000 serisinde 411. galibiyetini alarak Rafael Nadal'ı geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 12:11
Djokovic, ATP Masters 1000'de Rekor Galibiyetle Tarihe Geçti

Novak Djokovic Tarihe Geçti

Sırp tenisçi Novak Djokovic, ATP Masters 1000 serisi turnuvalarında 411. galibiyetine ulaşarak Rafael Nadal'ı geride bıraktı.

Miami Açık'ta Önemli Bir Zafer

37 yaşındaki Djokovic, Miami Açık'ta Arjantinli Camilo Ugo Carabelli'yi 6-1 ve 7-6'lık skorlarla yenerek bu önemli başarıyı elde etti.

Galibiyet Sıralaması

İspanyol raket Nadal, 410 galibiyetle 2. sırada yer alırken, İsviçreli Roger Federer ise 381 galibiyetle 3. sırada bulunuyor.

Gelecek Maç

Dünya 5 numarası Djokovic, turnuvanın son 16 turunda yarın İtalya'dan Lorenzo Musetti ile karşılaşacak.

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