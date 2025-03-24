Djokovic, ATP Masters 1000'de Rekor Galibiyetle Tarihe Geçti

Novak Djokovic Tarihe Geçti
Sırp tenisçi Novak Djokovic, ATP Masters 1000 serisi turnuvalarında 411. galibiyetine ulaşarak Rafael Nadal'ı geride bıraktı.
Miami Açık'ta Önemli Bir Zafer
37 yaşındaki Djokovic, Miami Açık'ta Arjantinli Camilo Ugo Carabelli'yi 6-1 ve 7-6'lık skorlarla yenerek bu önemli başarıyı elde etti.
Galibiyet Sıralaması
İspanyol raket Nadal, 410 galibiyetle 2. sırada yer alırken, İsviçreli Roger Federer ise 381 galibiyetle 3. sırada bulunuyor.
Gelecek Maç
Dünya 5 numarası Djokovic, turnuvanın son 16 turunda yarın İtalya'dan Lorenzo Musetti ile karşılaşacak.