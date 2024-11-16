Dragus'tan Ayrılık İddialarına Cevap: 'Temelsiz Haberlere İtibar Edilmesin!'

Dragus, Trabzonspor'daki Mutluluğunu Vurguladı

Trabzonsporlu futbolcu Denis Dragus, takımından ayrılmak istediği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Dragus, bazı basın organlarında yer alan haberlerin gerçekte hiçbir dayanağı olmadığını belirtti.

Asılsız Spekülasyonlara Dikkat Çekti

Dragus, “Son günlerde Rumen basınına dayandırılarak yayılan ve tamamen asılsız olan haberlere büyük bir şaşkınlıkla tanık oldum. Bu tür spekülasyonların, bazı çıkarlar doğrultusunda yapıldığını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Trabzonspor’un büyük bir camia olduğunu ve burada olmaktan gurur duyduğunu ifade eden futbolcu, kulübü için en iyi şekilde hizmet etmeye kararlı olduğunu belirtti.

Başarı İçin Elinden Geleni Yapacak

Dragus, teknik direktör Şenol Güneş ile olan iyi iletişiminin altını çizerken, sahada en iyi performansını sergileyerek takımının başarılarına katkıda bulunma amacında olduğunu kaydetti. Son olarak, taraftarlara “Bu tür temelsiz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyorum” diyerek uyarıda bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.