Dünya Boks Şampiyonası: Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş yarı finalde

Dünya Boks Şampiyonası'nda Türk kadın boksörler yarı finalde

İngiltere'nin Liverpool kentindeki M&S Bank Arena'da devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nın öğlen seansında Türk sporcular önemli sonuçlar aldı. Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş yarı finale çıkarak turnuvada madalya garantiledi.

Büşra Işıldar yarı finale yükseldi, madalya garantisi

Kadınlar 75 kiloda ringe çıkan Büşra Işıldar, ev sahibi İngiltere'den Mary-Kate Smith ile karşılaştı. Rakibini üstün bir oyunla 5-0 mağlup eden Büşra, adını yarı finale yazdırdı ve şampiyonada madalya almayı garantileyen ilk Türk sporcu oldu.

Büşra Işıldar, yarı finalde 13 Eylül Cumartesi günü Avustralyalı Sue Emma Greentree ile karşılaşacak. Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Büşra, "Şampiyonaya çok iyi çalıştık. Bu sene ikinci kez dünya şampiyonası düzenleniyor. Diğerinde de gümüş madalya almıştım. Burada altın madalya alarak ülkemi gururlandırmak istiyorum. Çok uzun zamandır kamptayız, ailemizi evimizi unuttuk. Bize dua edin." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da elde ettiği dünya ikinciliğini hatırlatan Büşra, "İngiltere'de altın madalya alacağım. Bu yıl dünyada ikinci madalyamı almış oldum ama burada rengini altın yapmak istiyorum." diye konuştu.

Şeyma Düztaş da madalyayı garantiledi

Ardından +80 kiloda ringe çıkan Şeyma Düztaş kariyerinin önemli bir başarısını gösterdi. Çeyrek finalde Suudi Arabistan'dan Noof Alyousef ile karşılaşan Şeyma, ilk rauntta rakibine saydırmayı başardı ve hakem kararıyla maçı kazandı.

23 yaşındaki milli boksör, büyükler kategorisinde dünya şampiyonasında ilk kez yarı finale yükselerek madalya almayı garantiledi. Şeyma, yarı finalde 12 Eylül Cumartesi günü Hindistan'dan Nupur Sheoran ile ringe çıkacak.

Genç yaşta kariyerinin en önemli başarısını elde ettiğini belirten Şeyma Düztaş, "Bronz madalyayı garantiledim. Allah'ın izniyle şimdi önce gümüşü garantileyip sonra da altını almak istiyorum. Ülkem adına güzel bir başarı elde ettim, şimdi madalyanın rengini belirleyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Hatice Akbaş ve Emrah Yaşar elendi

Kadınlar 54 kiloda çeyrek finalde mücadele eden Hatice Akbaş, İtalya'dan Sirine Charaabi'ne 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Erkeklerde ise 90 kiloda yer alan Emrah Yaşar, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Loren Berto Alfonso Domingues ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maç sonunda Emrah, rakibine 3-2 yenilerek madalya şansını kaybetti.