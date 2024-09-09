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Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası'nda Altın Madalya

Varol Hepağuşlar, Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:41
Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası'nda Altın Madalya

Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası Başlıyor

Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası, 12 ülkeden 66 yelkencinin katılımıyla Litvanya'nın Nida kentinde devam ediyor.

Başarıya Ulaşan Milli Sporcu

Milli yelkenci Varol Hepağuşlar, "hansa 303" kategorisinde gösterdiği üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin Gururu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, Hepağuşlar'ın bu başarı ile ülkemizi uluslararası alanda temsil etmenin gururunu taşıdığı vurgulandı.

Litvanya’nın Nida kentinde, 12 ülkeden 66 yelkencinin katılımı ile devam eden Dünya İşitme...

Litvanya’nın Nida kentinde, 12 ülkeden 66 yelkencinin katılımı ile devam eden Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası'nda milli sporcu Varol Hepağuşlar, Hansa 303 kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Litvanya’nın Nida kentinde, 12 ülkeden 66 yelkencinin katılımı ile devam eden Dünya İşitme...

Litvanya’nın Nida kentinde, 12 ülkeden 66 yelkencinin katılımı ile devam eden Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası'nda milli sporcu Varol Hepağuşlar, Hansa 303 kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Litvanya’nın Nida kentinde, 12 ülkeden 66 yelkencinin katılımı ile devam eden Dünya İşitme...

Litvanya’nın Nida kentinde, 12 ülkeden 66 yelkencinin katılımı ile devam eden Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası'nda milli sporcu Varol Hepağuşlar, Hansa 303 kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

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