TFF 3. Lig: Sebat Gençlikspor, 1926 Bulancakspor'u 3-0 Yendi

TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Sebat Gençlikspor, Bulancak İlçe'de 1926 Bulancakspor'u 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:04
TFF 3. Lig: Sebat Gençlikspor, 1926 Bulancakspor'u 3-0 Yendi

TFF 3. Lig 3. Grup: 1926 Bulancakspor 0-3 Sebat Gençlikspor

TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında oynanan mücadelede Sebat Gençlikspor, konuk olduğu Bulancak İlçe Stadyumu'nda 1926 Bulancakspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma, etkili oyun ve üç golle konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maç Detayları

Stat: Bulancak İlçe

Hakemler: Birkan Altındaş, Volkan Esen, Hakan Dursun, Yunus Emre Kobalas

Kadrolar

1926 Bulancakspor: İshak, Selman Faruk, Hüseyin Can, Seymen, Ahmet Tarık, Zafer, Abdullah, Talha, Mustafa, Mertkan, Hakan
Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı

Sebat Gençlikspor: Ahmet, Abdulkadir, Halil, Talha (Efe Deniz dk. 90), Ahmet Arda, Furkan, Boran (Ebrar Ali dk. 61), Onur, Oğuzhan (Yusuf Kaan dk. 78), Ahmet Baha (Yavuzhan dk. 90), Rahmi Salih
Teknik Direktör: Turgay Karslı

Goller ve Kartlar

Goller: Ahmet Arda Tuzcu (dk. 62), Onur Seis (dk. 80), Furkan Şan (dk. 86) — tümü Sebat Gençlikspor

Kırmızı Kart: Abdullah Yıldızer (dk. 69) (1926 Bulancakspor)

Sarı Kartlar: Talha Özcan (Sebat Gençlikspor), Seymen Yağmur (1926 Bulancakspor)

Karşılaşma, Sebat Gençlikspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

