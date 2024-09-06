Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Açılışı Afyonkarahisar'da Gerçekleşti

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış töreni, Afyonkarahisar'da yapılan etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:53
Dünya Motokros Şampiyonası'nın Açılışı Afyonkarahisar'da Gerçekleşti

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Töreni Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye), Afyonkarahisar'daki Motor Sporları Merkezi'nde muhteşem bir açılış töreni ile başladı. Törende, hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Eski Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve hazırlanan anma videosu izlendi.

Afyonkarahisar, Turizmin Kalbi

Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Uysal, törende yaptığı konuşmada, kentin turizm potansiyelinden ve 25 bin turizm belgeli yatağa sahip olduğundan bahsetti. Uysal, organizasyona katılan misafirlerin en iyi şekilde ağırlanacağına dair güvence verdi ve sporculara başarılar diledi.

500 Bin Misafir Hedefi

Belediye Başkanı Burcu Köksal, bu büyük organizasyonda 500 bin misafir hedeflediklerini belirterek katılımcıları görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Organizasyonun Gelişimi

TMF Başkanı Ogün Baysan, tören sırasında eski başkanları Uçar’a Allah'tan rahmet dileyerek, motosiklet topluluğuna sabırlar diledi. Baysan, MXGP Of Türkiye'nin gerçekleşmesi için birlikte çalışılan valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti ve organizasyonu büyüterek devam ettiklerini vurguladı.

Protokol ve Katılımcılar

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ve FIM yetkilileri Antonio Alia Portela ve Daniele Rizzi de konuşmalar yaptılar.

Tören, il protokolü ve MXGP Of Türkiye'de yarışacak sporcuların fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi