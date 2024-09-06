Dünya Motokros Şampiyonası'nın Açılışı Afyonkarahisar'da Gerçekleşti

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Töreni Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye), Afyonkarahisar'daki Motor Sporları Merkezi'nde muhteşem bir açılış töreni ile başladı. Törende, hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Eski Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve hazırlanan anma videosu izlendi.

Afyonkarahisar, Turizmin Kalbi

Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Uysal, törende yaptığı konuşmada, kentin turizm potansiyelinden ve 25 bin turizm belgeli yatağa sahip olduğundan bahsetti. Uysal, organizasyona katılan misafirlerin en iyi şekilde ağırlanacağına dair güvence verdi ve sporculara başarılar diledi.

500 Bin Misafir Hedefi

Belediye Başkanı Burcu Köksal, bu büyük organizasyonda 500 bin misafir hedeflediklerini belirterek katılımcıları görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Organizasyonun Gelişimi

TMF Başkanı Ogün Baysan, tören sırasında eski başkanları Uçar’a Allah'tan rahmet dileyerek, motosiklet topluluğuna sabırlar diledi. Baysan, MXGP Of Türkiye'nin gerçekleşmesi için birlikte çalışılan valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti ve organizasyonu büyüterek devam ettiklerini vurguladı.

Protokol ve Katılımcılar

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ve FIM yetkilileri Antonio Alia Portela ve Daniele Rizzi de konuşmalar yaptılar.

Tören, il protokolü ve MXGP Of Türkiye'de yarışacak sporcuların fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu.