Chelsea, Quenda ve Essugo Transferi İçin 74,4 Milyon Avro Ödedi

Chelsea, Genç Yetenekleri Kadrosuna Katıyor

İngiltere'nin önde gelen futbol kulüplerinden Chelsea, Portekiz'in Sporting takımından iki genç yetenek Geovany Quenda ve Dario Essugo'yu transfer etti. Sporting Kulübü, bu transferin toplam 74,4 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini resmi olarak açıkladı.

Transfer Detayları

Yıldız adayı Quenda, 2025-2026 sezonu sonrasında Chelsea'ye katılacakken, Essugo ise sezon sonuna kadar Las Palmas’ta kiralık olarak oynayacak.

Sezon Performansları

Bu sezon Sporting formasıyla 44 maça çıkan 17 yaşındaki kanat oyuncusu Quenda, toplamda 2 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi. Öte yandan, Essugo ise Las Palmas’ta 17 maçta görev alarak 1 gol kaydetti.