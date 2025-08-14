DOLAR
Dünya Şampiyonu Eski Milli Güreşçi Hüseyin İldem Vefat Etti

Dünya şampiyonu eski milli güreşçi ve antrenör Hüseyin İldem hayatını kaybetti; Türkiye Güreş Federasyonu başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:38
Dünya Şampiyonu Eski Milli Güreşçi Hüseyin İldem Vefat Etti

Dünya Şampiyonu Eski Milli Güreşçi Hüseyin İldem Vefat Etti

Güreş camiası yasa boğuldu

Dünya şampiyonu ve eski milli güreşçi ile antrenör Hüseyin İldem hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Grekoromen güreşin duayen antrenörlerinden milli güreşçilerimiz Cenk İldem ve Kansu İldem'in babası Hüseyin İldem vefat etti. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm güreş camiasına baş sağlığı dileriz." denildi.

Vefat haberi, Türk güreş çevrelerinde derin üzüntüye yol açtı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm güreş camiasına sabır diliyoruz.

