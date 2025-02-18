Dursun Özbek'ten TFF'nin Derbi Toplantısı Açıklaması: 'Oyunlarına Gelmeyeceğim'

Dursun Özbek'ten TFF'nin Derbi Öncesi Açıklamalar

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde düzenlemeyi planladığı toplantıya katılmayacağını açıkladı. Özbek, sürekli provokasyonlarla kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bir projenin oyununa gelmeyeceğini vurguladı.

Galatasaray'ın Süper Lig Performansı

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün, Süper Lig tarihinde ilk 23 maçın 20'sini kazanarak önemli bir başarıya imza attığını belirterek, bu başarıda emeği geçen teknik kadro ve futbolculara teşekkür etti.

Özbek, ayrıca UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 20 Şubat Perşembe günü Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yapacakları maç için taraftarlardan destek istedi. “Her zaman yanımızda olan taraftarlarımızdan ricam, soğuk havada takımımıza destek olmaları,” diye konuştu.

TFF'nin Toplantı Çağrısına Tepki

TFF'nin toplantı çağrısını samimi bulmadığını aktaran Dursun Özbek, “Kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu projenin oyununa gelmeyeceğim,” ifadelerini kullandı. Özbek, camiasının Fenerbahçe derbisi hakkında açıklama yapmalarını beklediğini ve sabretmelerini istedi.

Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gelen toplantı davetini eleştirerek, “Şimdi mi bu değerler aklınıza geldi? Sekiz aydır nerelerdesiniz?” dedi. Özbek, TFF'nin toplantı duyurusu ile ilgili endişelerinin haklı çıktığını ifade etti.

Toplantıya Katılma Yetkisi Yok

Dursun Özbek, kendisi ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, TFF yönetmeliği gereği toplantıya katılamayacaklarının altını çizdi. “Hak mahrumiyeti cezamız var. Bu sebeple kulübü temsil etme yetkimiz yok,” diye ekledi.

Özbek, Türk futboluna ve ülkenin huzuruna yönelik kaygılarını dile getirerek, “Bize göstermelik dostluklara ihtiyacımız yok. Samimi duygularla yapılan her şeyin içinde varız,” dedi. Duyduğu güvenle Galatasaray’ın şampiyon olacağına inandığını belirtti.

“Alacağımız destekle bu süreci aşacağız ve şampiyon olacağız. Buna kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz,” diyerek konuşmasını tamamladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü'nün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Salonu'nda düzenlenen divan kurulu toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü'nün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Salonu'nda düzenlenen divan kurulu toplantısına katılarak konuşma yaptı.