DOLAR
42,71 -0,03%
EURO
50,26 -0,11%
ALTIN
5.874,89 0,55%
BITCOIN
3.688.832,04 -0,61%

Karpuzlu'da Yıldız Erkekler Voleybol Müsabakaları Sona Erdi

Karpuzlu’da düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Müsabakaları, 3 okuldan 42 sporcunun katılımıyla tamamlandı; ödüller Karpuzlu Spor Salonu’nda verildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:04
Karpuzlu'da Yıldız Erkekler Voleybol Müsabakaları Sona Erdi

Karpuzlu'da Yıldız Erkekler Voleybol Müsabakaları Sona Erdi

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında Karpuzlu’da düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Müsabakaları, 3 okuldan toplam 42 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Turnuva Detayları

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyonda, Karpuzlu Şehit Sait Akor Ortaokulu, Karpuzlu İmam Hatip Ortaokulu ve Kuşadası Bahçeşehir Okulları takımları mücadele etti. Müsabakalar, genç sporcuların rekabetçi performansları ve fair-play ruhu ile dikkat çekti.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreni Karpuzlu Spor Salonunda yapıldı. Törene Karpuzlu Kaymakamı Mustafa Bayram ile Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol katıldı ve sporculara madalya ile ödüllerini takdim etti.

Kurumsal Açıklama

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyona katılan tüm sporculara, antrenörlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, okul sporlarının gelişimine katkı sunan etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI KAPSAMINDA KARPUZLU’DA DÜZENLENEN YILDIZ ERKEKLER VOLEYBOL...

OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI KAPSAMINDA KARPUZLU’DA DÜZENLENEN YILDIZ ERKEKLER VOLEYBOL MÜSABAKALARI, 3 OKULDAN 42 SPORCUNUN KATILIMIYLA TAMAMLANDI.

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Taha Akgül: Asıl Hedef 2032 Brisbane
2
Şampiyon Güreşçi Nesrin Baş, Los Angeles 2028 Hedefini Belirledi
3
Elazığ’a Yeni Spor Branşlarıyla Geleceğe Yatırım
4
Kadir Yıldırım, WAKO'da Tarihe Geçti: Art Arda İkinci Dünya Şampiyonluğu
5
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-3 Beşiktaş — İlk Yarı Özeti
6
Elazığ dartta Türkiye 3'üncüsü oldu
7
1969 Bilecikspor İlk Galibiyetini 4-0'la Aldı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi