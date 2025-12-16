Karpuzlu'da Yıldız Erkekler Voleybol Müsabakaları Sona Erdi

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında Karpuzlu’da düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Müsabakaları, 3 okuldan toplam 42 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Turnuva Detayları

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyonda, Karpuzlu Şehit Sait Akor Ortaokulu, Karpuzlu İmam Hatip Ortaokulu ve Kuşadası Bahçeşehir Okulları takımları mücadele etti. Müsabakalar, genç sporcuların rekabetçi performansları ve fair-play ruhu ile dikkat çekti.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreni Karpuzlu Spor Salonunda yapıldı. Törene Karpuzlu Kaymakamı Mustafa Bayram ile Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol katıldı ve sporculara madalya ile ödüllerini takdim etti.

Kurumsal Açıklama

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyona katılan tüm sporculara, antrenörlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, okul sporlarının gelişimine katkı sunan etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

