Gaziantep FK, 14 Eylül'de Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Antrenman Özeti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Antrenman Detayları

Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan çalışma, top kapma egzersizleriyle devam etti ve taktik uygulamalarıyla sona erdi.

Yeni Transferler ve Son Aşamalar

Antrenmanda yeni transferler Rob Nizet ve Yusuf Kabadayı da takımla birlikte çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

