Gaziantep FK, 14 Eylül'de Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor maçı öncesi Burak Yılmaz yönetiminde 1 saat 25 dakikalık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:42
Gaziantep FK, 14 Eylül'de Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 14 Eylül'de Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Antrenman Özeti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Antrenman Detayları

Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan çalışma, top kapma egzersizleriyle devam etti ve taktik uygulamalarıyla sona erdi.

Yeni Transferler ve Son Aşamalar

Antrenmanda yeni transferler Rob Nizet ve Yusuf Kabadayı da takımla birlikte çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile...

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de Başladı — 58 Sporcu, Los Angeles 2028 Hedefi
2
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başlıyor: Türkiye, Gürcistan'a Konuk
3
Davis Kupası: Sırbistan, A Milli Erkek Tenis Takımı Karşısında İlk Günü 2-0 Önde
4
Antalyaspor, Bachir Gueye'yi 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti
5
Trendyol 1. Lig: Sipay Bodrum FK 3-1 Adana Demirspor
6
ikas Eyüpspor, Christ Sadia ve Gilbert Mendy'i Kadrosuna Kattı
7
EuroBasket 2025: Cedi Osman İlk 5'te — Türkiye Yunanistan Yarı Finali

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak