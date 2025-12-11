Recep Uçar: "Cumartesi Milat Olacak" — Çaykur Rizespor'un Hedefi Final

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Eyüpspor karşılaşması öncesinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği kısa sürede yaptığı analizler ve Türk futbolundaki güncel konulara dair görüşleriyle camiaya ve kamuoyuna net mesajlar verdi.

Konyaspor maçı değerlendirmesi

Uçar, Konyaspor deplasmanındaki oyunu olumlu bulduğunu belirterek, "Puan anlamında arzu ettiğimizi alamadık ama belli bölümlerde aldığımız pozisyonlar ve oyuncuların oyuna katkı verme çabası umut vericiydi." dedi. Sezon genelinde takımın enerji seviyesinin düşük olduğunu vurgulayan Uçar, gol pozisyonlarını değerlendirme oranının düşük, yenilen gollerin ise yüksek olmasının temel sorun olduğunu ifade etti.

Eyüpspor maçı: 'Yeni bir başlangıç'

Hafta sonu taraftar önünde oynanacak karşılaşmayı "yeni bir milat" olarak nitelendiren Uçar, "Eyüpspor, ligin en güçlü kadrolarından biri. Son dönemde çıkış yakaladılar. Ama biz kendi oyunumuzu sahaya koyduğumuzda, doğru planı uyguladığımızda sonuç alabilecek bir takımız." dedi. Uçar, taraftar desteğinin önemine dikkat çekerek, "Cumartesi hem oyun hem skor anlamında Rize’yi mutlu etmek istiyoruz." sözlerini kullandı.

Enerji ve mental durum

Teknik adam, kısa sürede yaptığı analizlerde en çok dikkatini çeken noktanın mental düşüş olduğunu belirtti: "Takımın enerjisinde ve kazanma arzusunda eksilmeler var. Kalite olarak sorun görmüyorum ancak kazanma isteği olmadan hiçbir oyun gelişmez. Bunu yukarı çektiğimiz anda her şey çok daha farklı olacak."

Kadro ve transfer önceliği

Mevcut kadrodan memnun olduğunu söyleyen Uçar, "Her mevkide alternatifli bir kadro var. Hatta hücum bölgesinde fazlalık bile diyebilirim. Transfer elbette bir seçenek ama önceliğimiz mevcut oyuncu grubunun gerçek performansını sahaya yansıtması." ifadelerini kullandı. Ayrıca Beşiktaş maçından sonra yönetimle daha detaylı bir değerlendirme yapacaklarını ekledi.

Ziraat Türkiye Kupası hedefi

Kupanın önemine vurgu yapan Uçar, "Kupa bizim için çok değerli. Pendik maçında oyuncuların isteği beni çok mutlu etti. Geniş bir kadromuz var, hem lig hem kupayı birlikte götürecek güce sahibiz. Kupa için güzel hayaller kuruyoruz," diyerek hedeflerini netleştirdi. "Hedefimiz finale kadar gitmek."

Bahis soruşturmasına ilişkin değerlendirme

Son dönemin en tartışılan konularından bahis soruşturmasına da değinen Uçar, "Hiçbir kulüp, hiçbir futbolcu böyle bir olayı kabul etmez. Ancak dünyanın en büyük kulüplerinin bile formalarda bahis reklamı taşıdığı bir ortam varken sürecin yönetiliş biçimi tartışmalı. En çok zarar gören kulüpler oldu." dedi. Alt liglerde birçok futbolcunun oynadıkları platformun yasa dışı olduğunu dahi bilmediğini belirterek, büyük bir bilgilendirme eksikliğine dikkati çekti.

Taraftara mesaj

Son olarak camiaya seslenen Uçar, "Bu takımın ayağa kalkacağına inanıyorum. Taraftarımızla birlikte çok daha iyi bir Rizespor izleteceğiz. Cumartesi günü bizim için milat olacak. Bu şehir kenetlendiğinde aşamayacağı engel yok." sözleriyle destek çağrısında bulundu.

