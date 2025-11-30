Düzce'de Beşiktaşlı Eski Futbolcular Taraftarla Buluştu

Düzce'de 1903 Beşiktaşlılar Derneği etkinliğinde Pascal Nouma, Ahmet Dursun ve Vali Selçuk Aslan taraftarlarla bir araya geldi; gelirler hayır için açık artırıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:27
Düzce'de Beşiktaşlılar Buluşması

Organizasyon ve katılımcılar

1903 Beşiktaşlılar Derneği tarafından Düzce'de düzenlenen organizasyonda siyah-beyazlı taraftarlar bir araya geldi. Geceye Düzce Valisi Selçuk Aslan ile Beşiktaş’ın eski futbolcuları Pascal Nouma ve Ahmet Dursun de katıldı.

Vali Aslan'dan tarihi vurgular

Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Beşiktaş’ın Türk spor tarihindeki önemine dikkat çekti. Kulübün kuruluş sürecini ve tarihi misyonunu hatırlatan Aslan, "Beşiktaş’ın ilk adımları Sultan Abdülhamid döneminde atıldı. Armanın ortasında yer alan Türk bayrağı ve ay-yıldıza yeni yıldızlar eklenmesini temenni ediyorum" dedi.

Derneğin sosyal sorumluluk vurgusu

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, dernek çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerine değindi. Kubilay, "Dernek olarak hep iyi, güzel işler yapmaya çalıştık. 49 yıllık kapanmak üzere olan bir köy okulunu yeniledik. Onursal başkanımız Süleyman Saba’nın, ’İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz’ lafını hayata geçirmek, iyi insanlar olmak ve iyi insanlar yetiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Eski futbolcuların mesajı ve kapanış

Beşiktaş’ın eski futbolcuları Ahmet Dursun ve Pascal Nouma da gecede yaptıkları konuşmalarda Düzce’de siyah-beyazlı camiayla bir araya gelmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Organizasyon, geliri hayır işlerinde kullanılmak üzere satışa sunulan lisanslı ürünler ve imzalı formaların açık artırmasıyla sona erdi.

