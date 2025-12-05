Pazarlar Spor Lisesi'nden Mavi Kelebekler'e Teşekkür — Bursa Sportif Gelişim Gezisi

Pazarlar Spor Lisesi taekwondo ve wushu sporcuları, Bursa Mavi Kelebekler Spor Kulübü’nün misafirperverliği ve PSS eğitimi için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:36
Kütahya’nın Pazarlar Spor Lisesi taekwondo ve wushu sporcuları, Bursa Mavi Kelebekler Spor Kulübü'nün davetiyle katıldıkları Bursa Sportif Gelişim gezisinde önemli kazanımlar elde etti.

Öğrenciler, modern taekwondonun ayrılmaz bir parçası olan Koruyucu Puanlama Sistemi (PSS) hakkında uygulamalı bilgiler alıp müsabaka ortamında deneyim kazanarak teknik ve rekabet anlamında bir adım öne geçti.

Muammer Gökalp, Pazarlar Spor Lisesi ve Pazarlar Spor Lisesi Kulübü Başkanı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu değerli sportif gelişim gezimizin en anlamlı ve unutulmaz kısımlarından biri, Bursa Mavi Kelebekler Spor Kulübü’nün bize gösterdiği üst düzey ilgi, alaka ve misafirperverlik oldu. Kulüp yönetimi ve eğitmenleri, taekwondo PSS deneyimi başta olmak üzere, tüm salon imkanlarını cömertçe bizlere açarak öğrencilerimizi adeta kendi evlerindeymiş gibi ağırladı. Sporcularımız, sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda dostluk ve sporda dayanışma ruhunun en güzel örneklerini de bu vesileyle deneyimlendi. Pazarlar Spor Lisesi ailesi olarak, Mavi Kelebekler Spor Kulübü’ne gönüllerini açıp bizleri misafir ettikleri ve gelişimimize sağladıkları paha biçilmez katkı için en içten şükranlarımızı sunarız. Spor camiasında böyle destekleyici ve misafirperver kulüplerin varlığı, geleceğin başarılı sporcularının yetişmesi için büyük bir ilham kaynağıdır. Bursa Mavi Kelebekler Spor Kulübünü de en kısa zamanda Pazarlar’da misafir etmekten büyük onur duyarız! Pazarlar Spor Lisesi olarak, kapılarımız sizlere her zaman açıktır”

Pazarlar Spor Lisesi, Bursa Mavi Kelebekler Spor Kulübü'ne teşekkür ederek, ziyaretin sporcuların gelişimine yaptığı katkıyı ve iki kulüp arasındaki dostluğun önemini vurguladı.

