Düzce Voleybol Genç Kızlar: Cumhuriyet Anadolu Lisesi Şampiyon

Turnuva Detayları ve Kapanış

Düzce Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği'ni Cumhuriyet Anadolu Lisesi kazandı.

Turnuva, 20 Ekim–12 Aralık tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplam 24 takımın mücadele ettiği organizasyon, iki ay süren karşılaşmalar ve büyük çekişmeye sahne oldu.

Turnuva sonunda sıralama şu şekilde oluştu: Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ikinci, Farabi Anadolu Lisesi üçüncü ve Esin Olcay Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle Spor Şube Müdürü Hamit Sakal tarafından takdim edildi.

