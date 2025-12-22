DOLAR
Düzce Voleybol Genç Kızlar: Cumhuriyet Anadolu Lisesi Şampiyon

Düzce Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği'nde Cumhuriyet Anadolu Lisesi şampiyon oldu; turnuva 20 Ekim–12 Aralık arasında 24 takımın katılımıyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:46
Düzce Voleybol Genç Kızlar: Cumhuriyet Anadolu Lisesi Şampiyon

Düzce Voleybol Genç Kızlar: Cumhuriyet Anadolu Lisesi Şampiyon

Turnuva Detayları ve Kapanış

Düzce Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği'ni Cumhuriyet Anadolu Lisesi kazandı.

Turnuva, 20 Ekim–12 Aralık tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplam 24 takımın mücadele ettiği organizasyon, iki ay süren karşılaşmalar ve büyük çekişmeye sahne oldu.

Turnuva sonunda sıralama şu şekilde oluştu: Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ikinci, Farabi Anadolu Lisesi üçüncü ve Esin Olcay Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle Spor Şube Müdürü Hamit Sakal tarafından takdim edildi.

DÜZCE OKUL SPORLARI VOLEYBOL GENÇ KIZLARDA ŞAMPİYON CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ OLDU.

DÜZCE OKUL SPORLARI VOLEYBOL GENÇ KIZLARDA ŞAMPİYON CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

