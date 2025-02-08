Ecrin Gülay Düzgün: Kick Boksta Altın Madalyalara Koşuyor

Dünya kupasında birincilik hedefleyen Ecrin Gülay Düzgün, kick boksta elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. 11 yaşında ağabeyi ile başladığı bu yolda, 5 Türkiye şampiyonluğu kazanan 16 yaşındaki Ecrin, madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağabeyinin İzinde Kick Boksa Başladı

Kayseri'de yaşayan Ecrin Gülay Düzgün, 2020 yılında ağabeyi Ahmet Düzgün'ün kick boksa olan ilgisi sayesinde bu spora yönelmişti. Ağabeyinin sporu bırakmasına rağmen, antrenörleri Esat Kaya ve Hayriye Türksoy Hançer'in desteğiyle antrenmanlarına devam eden Ecrin, ilk katıldığı Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası'nda 2020 ve 2022'de birincilik elde etti. Ayrıca, 5. Open Wushu Sanda Balkan Şampiyonası'nda ikinciliği de kazandı.

Madalyalar ve Hedefler

Ecrin, 2023 ve 2024 Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda da birincilik yaşarken, 2024 Wako Mediterranean Akdeniz Şampiyonası'nda ve 21-28 Ocak 2023'te Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şimdi ise Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda birincilik elde etmek için sıkı bir şekilde antrenman yapıyor.

Ecrin'den Cesur Açıklamalar

Ecrin Gülay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörlerinin başarılarının onu motive ettiğini belirtti. Başarı için yoğun antrenman temposunun şart olduğunu vurgulayan Ecrin, "Asla pes etmedim ve şampiyon oldum. Bu sporu kendimizi savunmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yapıyoruz. Milli takım sporcusu olmak gerçekten gurur verici. Dünya kupasında bayrağımızı göklerde görmek istiyorum." dedi.

Antrenöründen Destek

Antrenörü Hayriye Türksoy Hançer, Ecrin'in disiplinli bir sporcu olduğuna dikkat çekerek, "Ecrin, kışın kar, yazın güneş demeden antrenmanlarına her zaman zamanında geldi. Başarıya ulaşmak için fedakarlık yaptı. Onun hayali de dünya ve Avrupa şampiyonalarında bayrağımızı dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de ağabeyinden etkilenerek 11 yaşında kick boksa başlayan, wushu ve kick boksta 5 Türkiye şampiyonluğu kazanan Ecrin Gülay Düzgün (sağda), madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de ağabeyinden etkilenerek 11 yaşında kick boksa başlayan, wushu ve kick boksta 5 Türkiye şampiyonluğu kazanan Ecrin Gülay Düzgün (sağda), madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.