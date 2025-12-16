DOLAR
Kütahyalı Judocu Ahmet Burak Maran Zonguldak'ta Bronz Madalya

Kütahyalı judocu Ahmet Burak Maran, Zonguldak'taki Uluslararası Madenciler Judo Müsabakaları'nda 26 kilogram kategorisinde bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:12
Uluslararası Madenciler Judo Müsabakaları'nda önemli dereceler

Zonguldak’ta düzenlenen Uluslararası Madenciler Judo Müsabakalarında Kütahya’yı temsil eden Ahmet Burak Maran, turnuvada dikkat çeken bir performans sergiledi.

26 kilogram kategorisinde mücadele eden genç sporcu, rakipleri karşısındaki başarılı müsabakaları sonucunda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu uluslararası derecenin, Kütahya spor camiasında memnuniyetle karşılandığı ve başarıyla ilgili olumlu tepkilerin geldiği bildirildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, başarılı sporcuyu tebrik ederek spor hayatında başarılar diledi.

