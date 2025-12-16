Kütahyalı Judocu Ahmet Burak Maran Zonguldak'ta Bronz Madalya

Uluslararası Madenciler Judo Müsabakaları'nda önemli dereceler

Zonguldak’ta düzenlenen Uluslararası Madenciler Judo Müsabakalarında Kütahya’yı temsil eden Ahmet Burak Maran, turnuvada dikkat çeken bir performans sergiledi.

26 kilogram kategorisinde mücadele eden genç sporcu, rakipleri karşısındaki başarılı müsabakaları sonucunda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu uluslararası derecenin, Kütahya spor camiasında memnuniyetle karşılandığı ve başarıyla ilgili olumlu tepkilerin geldiği bildirildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, başarılı sporcuyu tebrik ederek spor hayatında başarılar diledi.

KÜTAHYALI JUDOCUDAN BRONZ MADALYA