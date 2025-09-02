DOLAR
Ederson, Fenerbahçe'nin 10. yabancı kalecisi oldu

Fenerbahçe, Manchester City'den Ederson'u transfer ederek kulübün 10. yabancı kalecisini ve 31. Brezilyalı futbolcusunu kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:24
Ederson, Fenerbahçe'nin 10. yabancı kalecisi oldu

Ederson Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçe, Manchester City'den kadrosuna kattığı tecrübeli file bekçisi Ederson ile resmi imzaları attı. Kulübün yeni sezon planlaması kapsamında gerçekleştirilen transferle birlikte Ederson, sarı-lacivertlilerin tarihine geçti.

Ederson, Fenerbahçe'nin 10. yabancı kalecisi olurken, aynı zamanda kulübün kayıtlarına geçen 31. Brezilyalı futbolcu oldu. Transfer, kulübün Avrupa listesine yeni isimler ekleme hedefi doğrultusunda açıklandı; aynı gün içinde Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu transferleri de duyurulmuştu.

Ederson'un kariyerine not

Benfica'da gösterdiği performansın ardından uzun yıllar İngiltere'nin dev kulüplerinden Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson, sarı-lacivertli formayı giyecek yeni isim olarak tanıtıldı.

Ali Koç dönemindeki 114. transfer olan Ederson, kulüp tarihindeki 204. yabancı futbolcu sıralamasına da eklendi.

Tarihten kısa bir kesit: Yabancı kaleci geleneği

Fenerbahçe'nin ilk yabancı kalecisi, 1966-1967 sezonunda transfer edilen Yugoslav file bekçisi Vasille Radovic olmuştu. Ardından 1969-1975 yılları arasında takımın kalesini koruyan Rumen Ilie Datcu önemli bir dönem geçirmiş; Datcu ile iki lig şampiyonluğu yaşanmıştı.

1977'de Yugoslav file bekçisi Radmilo Ivancevic kaledeydi. Sarı-lacivertlilerde Yugoslav kaleci geleneği daha sonra Zvan Lukovcan ile sürdü.

1988 yılında Fenerbahçe, dünyaca ünlü Alman kaleci Tony Schumacher'i transfer etmiş; Schumacher 1988-1991 arasında forma giymiş, kaptanlık yapmış ve 109 resmi maçta görev almıştı.

Ardından uzun süre Türk kalecilerle devam eden Fenerbahçe, 2003'te Volkan Demirel ve Recep Biler'in yanına Alman kaleci Robert Enke'yi getirmiştir. (Robert Enke'nin kaydı: 31 Temmuz-13 Ağustos 2013 olarak listelenmiştir.)

Fabiano: İlk Brezilyalı kaleci

Fenerbahçe, 12 yıllık bir aranın ardından ilk yabancı kaleci transferini Brezilyalı file bekçi Fabiano Ribeiro ile gerçekleştirdi (2015-2017). Fabiano, kulüp tarihindeki ilk Brezilyalı kaleci olarak kayıtlara geçti ve performansı tartışmalara yol açtı.

Ederson ile 10 yıl sonra Brezilyalı eldiven

Ederson'un gelişiyle Fenerbahçe, Fabiano'nun ardından bir kez daha Brezilya'dan kaleci transfer etti ve kalesini yeniden bir Sambacı'ya emanet etti. Bu transfer aynı zamanda kulüp için önemli bir kadro hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe tarihinin yabancı kalecileri

Fenerbahçe tarihindeki yabancı kaleciler şunlardır:

Vasille Radovic — Yugoslavya — 1966-1967

Ilie Datcu — Romanya — 1969-1975

Radmilo Ivancevic — Yugoslavya — 1977-1979

Zvan Lukovcan — Yugoslavya — 1986-1988

Tony Schumacher — Almanya — 1988-1991

Robert Enke — Almanya — 31 Temmuz-13 Ağustos 2013

Fabiano Ribeiro — Brezilya — 2015-2017

Carlos Kameni — Kamerun — 2017-2020

Dominik Livakovic — Hırvatistan — 2023-2025

Ederson — Brezilya — 2025-

Ali Koç döneminde transfer hareketliliği

Başkan Ali Koç yönetiminde Ederson, kulübün 114. transferi oldu. Geçtiğimiz sezon başlayan ve devam eden transfer hamlelerinde Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar gibi isimlerle birlikte John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncular da kadroya katılmıştı.

Ederson transferi, Fenerbahçe'nin kalesindeki istikrar arayışına yanıt verirken, taraftarların ve sportif direktörlüğün beklentileri yüksek.

Not: Kulüp kayıtlarına göre Ederson'un gelişiyle Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı 204'e ulaştı.

