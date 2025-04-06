Edirne'de Paletli Yüzme Şampiyonası: 6 Türkiye Rekoru Kırıldı

Edirne'de Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde toplam 6 Türkiye rekoru kırıldı. Olimpik Yüzme Havuzu’nda 27 spor kulübünden 368 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona son gün yarışlarıyla devam etti.

Rekor Kıran Sporcular

Şampiyonada, büyük erkekler kategorisinde Kaan Efe Kaya, 100 metre çift paletle 43.93 saniyelik derece yaparak Türkiye rekoru kırdı. Bu yarışta 43.79'luk derecesiyle kendi rekorunu geçmeyi başaran Kaya, aynı disiplinde ikinci rekorunu 200 metre çift palet alanında 1.37.45'lik derecesiyle de elde etti.

Kadınlar 200 metre tüplü kategorisinde ise Ece Ayça Karabulut, 16-17 yaş ve 18 yaş grubunda 1.34.32'lik derecesiyle yeni bir rekora imza attı. Ayrıca, 14-15 yaş grubundaki İpek Çolak da 1.57.39'luk derecesiyle bu alanda rekor kırmayı başardı.

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü, 4x50 metre su üstü erkekler 14 yaş ve üzeri bayrak yarışında 1.7.67'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak dikkatleri üzerine çekti. Rekor sevincini paylaşan sporcular, takım arkadaşları ve antrenörleriyle mutluluklarını kutladı.

Dün düzenlenen yarışlarda ise toplamda 4 Türkiye rekorunun kırıldığı belirtiliyor.

Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 6 Türkiye rekoru daha kırıldı. Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü, 4x50 metre su üstü erkekler 14 yaş ve üzeri bayrak yarışında 1.7.67'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 6 Türkiye rekoru daha kırıldı. Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü, 4x50 metre su üstü erkekler 14 yaş ve üzeri bayrak yarışında 1.7.67'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.