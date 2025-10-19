Edirne'de Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe ve Bayrak Yarışları Sona Erdi

Edirne'de Türkiye Oryantiring Şampiyonası tamamlandı

Edirne'de düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları başarıyla sona erdi. Organizasyon, sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Organizasyon ve katılım

Turnuva, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe toplam 79 kulüp ve 1044 sporcu katıldı ve yarışmalar 3 gün boyunca farklı parkurlarda sürdü.

Final günü: Selimiye Meydanı'nda sürat yarışları

Organizasyonun son gününde sporcular, tarihi ve merkezi bir mekân olan Selimiye Meydanı'nda düzenlenen sürat yarışları kategorisinde en iyi dereceler için mücadele verdi. Yarışlar izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Ödül töreni ve federasyon açıklamaları

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, törende organizasyonun başarılı geçtiğini vurguladı ve tüm sporcuları tebrik etti.

Güler, organizasyona katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'a bir plaket takdim etti.

