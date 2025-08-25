Edson Alvarez Fenerbahçe'de: 'Taraftarlar Beni Evimde Hissettirdi'

West Ham United'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanan Meksikalı orta saha Edson Alvarez, FBTV'ye yaptığı açıklamada sarı-lacivertli taraftarların kendisini nasıl karşıladığını anlattı.

İlk İzlenimler ve Taraftarın Önemi

Alvarez, 'Büyük bir kulübe geldiğiniz zaman harika bir taraftar kitlesinin olmasını bekliyorsunuz. Ben de bunu bekleyerek buraya gelmiştim ve tam da beklediğim gibi bir şey gördüm. Harika taraftarlarımız var. İlk günden beri bana çok fazla sevgi gösterdiler ki bir futbolcu olarak bu da benim için çok önemli çünkü bu sevgiyi hissettiğim zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapmam kolaylaşıyor,' ifadelerini kullandı.

Şehir ve takım arkadaşları hakkında da olumlu sözler söyleyen Alvarez, 'Şehir gerçekten inanılmaz. Çok güzel. Hava da harika. Takım arkadaşlarımla tanıştım, hepsi çok iyi insanlar. Dolayısıyla her şey çok pozitif,' dedi.

Transfer Süreci ve Tavsiyeler

Transfer sürecine ilişkin konuşan Alvarez, 'Buraya gelmeden önce bu kulübün ne kadar büyük olduğunu biliyordum. Bu sadece Meksika'da bilinen bir şey değil. Zaten herkes Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyor,' açıklamasında bulundu. Eski takım arkadaşı Dusan Tadic'ten edindiği bilgilerin de kararını etkilediğini belirtti: 'Kendisinden birazcık daha bilgi aldım, özellikle İstanbul'u sordum çünkü ailem için de yaşayacağımız şehir çok önemli. Sadece güzel şeyler söyledi, bu da buraya gelme konusunda beni daha da istekli yaptı.'

Stattaki Atmosfer ve Aile Üzerindeki Etkisi

Kocaelispor maçını tribünden takip eden 27 yaşındaki futbolcu, Chobani Stadı'ndaki atmosferi överek, 'Buraya gelmeden önce herkes bana taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu söylemişti. 90 dakika boyunca takımı desteklediğini anlattılar. Ben de buna tribünden izlediğim ilk maçta şahit oldum. Her an maçın içindeler, sürekli takımı destekliyorlar. Ben de bir Latin futbolcu olarak bundan çok keyif alıyorum. Bu sebep beni bu kulüp ve taraftarlar için daha çok savaşmaya itiyor,' dedi.

Alvarez, stattaki atmosferin ailesi üzerinde de büyük etki bıraktığını vurguladı: 'Eşim de gördüğü atmosferden çok etkilendi. Aslında bu tarz atmosferler Meksika'da, Latin Amerika'da yaygın bir şeydir. Böyle bir atmosfer görmek beni de evimde hissettirdi ve bir an önce sahaya çıkma isteği uyandırdı.'

Hedefler: Kupalar ve Sorumluluk

Fenerbahçe'de kupalar kazanmayı hedeflediklerini söyleyen Alvarez, 'Benfica maçında oynayamayacağım ama tüm kalbimle takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Takımımızı izledim, çok büyük ve iyi oyuncularımız var. Bir an önce oynamak için çok heyecanlıyım. Kupalar kazanmak istiyoruz, hedeflerimiz bu yönde. Umarım taraftarlarımıza mutluluk verebiliriz,' diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlara mesajını ise şu sözlerle tamamladı: 'Taraftarlarımıza saha içerisinde nasıl bir oyuncu olduğumu oyunumla göstermek istiyorum. Benden şunu bekleyebilirler, sahada her zaman özverili ve sorumluluk alan bir futbolcu olacağım. Sorumluluğumun büyük olduğunun farkındayım ama bu takım için her şeyimi vereceğim. Ben ve ailem ilk günden itibaren taraftarlarımızın gösterdiği sevgiyi hissettik. Bu beni daha da motive ediyor. Taraftarlarımız için sahada savaşacağım.'