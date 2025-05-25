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Elbistan'da Deprem Şehitleri İçin Off-Road Yarışları Düzenlendi

Elbistan'da yapılan off-road şenlikleri, deprem şehitleri anısına gerçekleşti ve Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılarla renklenerek unutulmaz bir etkinlik oldu.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 21:31
Elbistan'da Deprem Şehitleri İçin Off-Road Yarışları Düzenlendi

Elbistan Off-Road Şenlikleri'nin Üçüncüsü Gerçekleşti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Elbistan Off-Road Şenlikleri, deprem şehitleri anısına gerçekleştirildi. Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Belediyesi'nin destekleriyle Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (ELOFF) tarafından organize edilen etkinlik büyük ilgi gördü.

Yarışlara 84 Araç Katıldı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 38 off-road kulübüne ait 84 araç ile gerçekleştirilen şenlik, ilçe merkezindeki Şehit Kürşat Sert Spor Salonu yanında hazırlanan zorlu parkurda yapıldı. Elbistan ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda seyirci, pilotların zorlu mücadelesine tanıklık etmek için pist çevresinde yerini aldı.

Yarışlar Coşku İçinde Başladı

Yarışların startı, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ün yer aldığı off-road araçlarıyla verildi. Yarışlar, motor gücüne dayalı S1, S2, S3, S4 ve S5 klasmanlarında gerçekleştirildi.

Ödüller Törenle Sahiplerini Buldu

Sabah saatlerinde başlayan yarışlar, dereceye girenlere ödüllerinin ve kupalarının verilmesiyle sona erdi. Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, bu yılki etkinliğin deprem şehitleri anısına düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de, kentin böyle önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmasının mutluluğunu dile getirdi. ELOFF Başkanı Galip Şahin ise, off-road kulüplerinin, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde öncü olduklarını hatırlattı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Elbistan Off-Road Şenlikleri...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Elbistan Off-Road Şenlikleri, deprem şehitleri anısına gerçekleştirildi. Yarışların startı, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un yer aldığı off-road araçlarıyla verildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Elbistan Off-Road Şenlikleri...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Elbistan Off-Road Şenlikleri, deprem şehitleri anısına gerçekleştirildi. Yarışların startı, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un yer aldığı off-road araçlarıyla verildi.

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