Emlak Konut, BOTAŞ'ı Uzatmalarda Geçti: 81-75

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dolu Mücadele

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında evinde konuk ettiği BOTAŞ'ı, uzatmalara giden çekişmeli bir karşılaşmada 81-75’lik skorla mağlup etti.

Uzatma Süresinin Önemi

Maçın normal süresi sonunda eşitlik bozulmayınca, takımlar uzatma devresine gitti. Emlak Konut, kritik anlarda gösterdiği performansla maçın galibi olmayı başardı.

Bu zafer, Emlak Konut'un ligdeki iddiasını güçlendirirken, BOTAŞ için önemli bir kayıp oldu. Takımların performansı, gelecek haftalarda büyük bir merak konusu olmaya devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.