DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.404.102,45 0,58%

Emlak Konut, BOTAŞ'ı Uzatmalarda Geçti: 81-75

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ'ı 81-75'lik skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 16:23
Emlak Konut, BOTAŞ'ı Uzatmalarda Geçti: 81-75

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dolu Mücadele

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında evinde konuk ettiği BOTAŞ'ı, uzatmalara giden çekişmeli bir karşılaşmada 81-75’lik skorla mağlup etti.

Uzatma Süresinin Önemi

Maçın normal süresi sonunda eşitlik bozulmayınca, takımlar uzatma devresine gitti. Emlak Konut, kritik anlarda gösterdiği performansla maçın galibi olmayı başardı.

Bu zafer, Emlak Konut'un ligdeki iddiasını güçlendirirken, BOTAŞ için önemli bir kayıp oldu. Takımların performansı, gelecek haftalarda büyük bir merak konusu olmaya devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Karşısında İlk Yarıyı 2-0 Önde Tamamladı
2
VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 Geçti
3
Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-1 Geçti: İlk yarı Sonucu
4
Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazır! Antrenmanlar Tamamlandı
5
Kuzeyboru, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti
6
Kerem Yavaş: "Sahamızda İlk Mağlubiyetimizi Yaşadık"
7
İlhan Palut: Eyüpspor’a Karşı Güzel Bir Galibiyet Aldık

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı