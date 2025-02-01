Emlak Konut, Danilos Pizza'yı 90-66 Mağlup Etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Deplasman Zaferi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Danilos Pizza takımını 90-66 mağlup etti. Bu önemli galibiyet, Emlak Konut'un ligdeki iddiasını güçlendirdi.

Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Emlak Konut, rakibine karşı etkili savunma ve hızlı hücumlarla dikkat çekti. Danilos Pizza ise tüm çabalarına rağmen bu karşılaşmada istediği sonucu elde edemedi.

Bu sonucun ardından Emlak Konut, ligin üst sıralarında yer alma hedefini sürdürmeye devam edecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında, Danilos Pizza ile Emlak Konut, Kocaeli'de İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında, Danilos Pizza ile Emlak Konut, Kocaeli'de İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı.