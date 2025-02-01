DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.652.521,58 -0,1%

Emlak Konut, Danilos Pizza'yı 90-66 Mağlup Etti

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Danilos Pizza'yı 90-66 ile geçti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 18:00
Emlak Konut, Danilos Pizza'yı 90-66 Mağlup Etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Deplasman Zaferi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Danilos Pizza takımını 90-66 mağlup etti. Bu önemli galibiyet, Emlak Konut'un ligdeki iddiasını güçlendirdi.

Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Emlak Konut, rakibine karşı etkili savunma ve hızlı hücumlarla dikkat çekti. Danilos Pizza ise tüm çabalarına rağmen bu karşılaşmada istediği sonucu elde edemedi.

Bu sonucun ardından Emlak Konut, ligin üst sıralarında yer alma hedefini sürdürmeye devam edecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında, Danilos Pizza ile Emlak Konut, Kocaeli'de...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında, Danilos Pizza ile Emlak Konut, Kocaeli'de İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında, Danilos Pizza ile Emlak Konut, Kocaeli'de...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında, Danilos Pizza ile Emlak Konut, Kocaeli'de İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı.

İLGİLİ HABERLER

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emlak Konut, Danilos Pizza'yı 90-66 Mağlup Etti
2
Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Farklı Galip Geldi
3
İstanbul Gençlik Spor, TÜRŞAD'ı Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti
4
Spor Toto, Arkas Spor'u 3-0 Geçti!
5
Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklara Başladı
6
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Ongjen Mimovic Takımla Tanıştı
7
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Trabzonspor İlk Yarısı 0-0 Beraberlik ile Tamamlandı

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!