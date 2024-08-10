Emre Kutalmış Ateşli, Paris 2024'te İlk Turda Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Tur Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda Kübalı rakibi Rafal Alba ile karşılaştı. Grand Palais'ta düzenlenen müsabakalarda, Emre ilk eleme turunda beklenmedik bir yenilgi aldı.

Karşılaşmanın Detayları

Emre Kutalmış Ateşli, erkekler +80 kilo kategorisinde yaptığı mücadelede 3-0 ve 9-0'lık setler sonucunda Rafal Alba'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Gelecek Umutları

Emre'nin mağlubiyeti, mücadeleci ruhunu yansıtırken, Kübalı sporcunun finalde mücadele etmesi halinde Emre, bronz madalya için repesajda şansını deneyecek. Bu süreçte milli tekvandocumuzun performansı ve gelecek hedefleri merakla bekleniyor.