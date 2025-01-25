Engelli Eyüp, Yüzme ile Milli Sporcu Olma Hedefinde!

Genç Eyüp, Yüzme ile Hayallerine Yelken Açıyor

15 yaşındaki Eyüp Can Akgün, doğuştan kollarından ve ayaklarından engelli olmasına rağmen, hızla milli sporcu olma yolunda ilerliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Mutlu Çarşamba Projesi' ile iki yıl önce eğlence amaçlı girdiği Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki etkinlikte, antrenörlerin dikkatini çeken Akgün, yüzme sporuna adım attı.

Başarılarla Dolu Bir Yolculuk

Yüzme antrenörü Ufuk Tepegün'ün yönlendirmeleri doğrultusunda sporcu olma yolunda hızla ilerleyen Akgün, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nde antrenmanlarına devam ediyor. Geçen yıl katıldığı Türkiye şampiyonasında dört kategoride birincilik elde eden genç yüzücü, artık olimpiyat hayali kuruyor.

“Yüzmesini Çok Seviyorum”

Paralimpik yüzücü Eyüp Can Akgün, yeni yaşamının yüzme ile değiştiğini ifade ediyor. AA muhabirine konuşan Akgün, “Yüzmeyi çok seviyorum çünkü yüzme ile aklımdaki planları gerçekleştirebiliyorum. Hayatım hep teknolojiye bağlıydı, yüzmeye başladıktan sonra kendimi spora verdim” dedi. 30 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşecek yarışma için de heyecanlı olduğunu belirten Akgün, “Bunu da kazanırsam milli sporcu olmak için barajı geçmiş olacağım” diye ekledi.

Destekleyici Bir Aile

Akgün'ün babası Recep Akgün, oğlunun doğuştan engelli olduğunu ve her dalda eğitim alması için çabaladığını belirtti. “Oğlumla her zaman yakından ilgilendim. Olimpiyatlarda başarı elde edecek kapasitesi var. Engelinin artık bir etkisi yok” ifadelerini kullandı.

İletişim Becerileri Gelişiyor

Yüzme antrenörü Ufuk Tepegün, Eyüp’ün gelişimini gözler önüne serdi. “İki yıl önce havuza gelen Eyüp ile şu anki arasında büyük fark var. Önceden içine kapanıktı, şimdi arkadaşlarıyla ilişkileri çok iyi. Her gün havuza geliyor ve azimli bir şekilde çalışıyor” dedi.

Engelleri Aşmak İçin Çalışma İçindeyiz

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, şehirdeki tüm tesislerde engellilerin daha aktif kullanımı için çalıştıklarını belirtti. Engelli çocukların antrenörler eşliğinde performans sporcusu olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Çakmur, “Antrenörlerimiz büyük fedakarlıklar yapıyor. Biz de kendilerinin ihtiyaçlarını en kısa sürede değerlendirmeye alıyoruz” diye sözlerine ekledi.

Doğuştan kollarından ve ayaklarından engelli 15 yaşındaki Eyüp Can Akgün, iki yıl önce eğlenmek için girdiği havuzda şimdi milli sporcu olmak için yüzüyor.

Doğuştan kollarından ve ayaklarından engelli 15 yaşındaki Eyüp Can Akgün, iki yıl önce eğlenmek için girdiği havuzda şimdi milli sporcu olmak için yüzüyor.