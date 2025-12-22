Erciyes 38 FK U18 Namağlup: 14'te 14 ve 127 Gol

Erciyes 38 FK U18 namağlup ilerliyor

Kayseri U18 Ligi ekiplerinden Erciyes 38 FK, C Grubu liderliğini sürdürerek namağlup yoluna devam ediyor. Ligin 14. haftasında hafta sonu oynanan karşılaşmada Buğdaylıspor'u 12-0 mağlup eden mavi-siyahlılar, önemli bir zafer daha elde etti.

Oynadığı 14 maçın tamamını kazanan ekip, böylece 42 puana ulaştı. Antrenör Hasan Çakır yönetimindeki Erciyes 38 FK U18 takımı, hedefe emin adımlarla ilerliyor.

İstatistikler ve hedef

Erciyes 38 FK U18, ligde geride kalan 14 hafta sonunda rakip filelere tam 127 gol atarken kalesinde sadece 7 gol gördü. Takımın sahip olduğu +120 averaj, sezonu namağlup Kayseri şampiyonu olarak tamamlama hedefinin güçlü bir göstergesi.

KAYSERİ U18 LİGİ EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FK NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR.