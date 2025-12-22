DOLAR
Erciyes 38 FK U18 Namağlup: 14'te 14 ve 127 Gol

Erciyes 38 FK U18, Kayseri U18 Ligi C Grubu'nda 14 maçta 14 galibiyet; Buğdaylıspor'u 12-0 yenip toplamda 127 gole ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 18:36
Erciyes 38 FK U18 namağlup ilerliyor

Kayseri U18 Ligi ekiplerinden Erciyes 38 FK, C Grubu liderliğini sürdürerek namağlup yoluna devam ediyor. Ligin 14. haftasında hafta sonu oynanan karşılaşmada Buğdaylıspor'u 12-0 mağlup eden mavi-siyahlılar, önemli bir zafer daha elde etti.

Oynadığı 14 maçın tamamını kazanan ekip, böylece 42 puana ulaştı. Antrenör Hasan Çakır yönetimindeki Erciyes 38 FK U18 takımı, hedefe emin adımlarla ilerliyor.

İstatistikler ve hedef

Erciyes 38 FK U18, ligde geride kalan 14 hafta sonunda rakip filelere tam 127 gol atarken kalesinde sadece 7 gol gördü. Takımın sahip olduğu +120 averaj, sezonu namağlup Kayseri şampiyonu olarak tamamlama hedefinin güçlü bir göstergesi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

