Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi kampa girdi
Fenerbahçe, yarın evinde Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman detayları
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı.
Oyuncular, devamında taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.
Takımdaki eksiklikler nedeniyle akademiden çağrılan oyuncular da antrenmanda yer aldı. Tedesco'nun, derbinin kadrosuna genç oyuncuları da dahil edeceği öğrenildi.
Bu antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.
