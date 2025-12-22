DOLAR
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi kampa girdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta Beşiktaş maçı için Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 19:21
Fenerbahçe, yarın evinde Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman detayları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı.

Oyuncular, devamında taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.

Takımdaki eksiklikler nedeniyle akademiden çağrılan oyuncular da antrenmanda yer aldı. Tedesco'nun, derbinin kadrosuna genç oyuncuları da dahil edeceği öğrenildi.

Bu antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

