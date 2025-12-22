RAMS Başakşehir 5-1 Gaziantep FK — Trendyol Süper Lig 17. Hafta

RAMS Başakşehir 5-1 Gaziantep FK
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında RAMS Başakşehir, evinde karşılaştığı Gaziantep FK’yı 5-1 mağlup etti. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynandı ve ev sahibi ekip fark yarattı.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
53. dakikada Fayzullayev’in sağ kanattan içeri yerden pasında savunmada Arda, Selke’den önce müdahale etmek isterken topu kendi filelerine gönderdi. 3-1
68. dakikada Shomurodov’un pasında Umut Güneş’in penaltı noktası gerisinden ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 4-1
70. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Harit’in ceza sahası içine girip sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşu az farkla auta gitti.
76. dakikada Gaziantep temsilcisinde Rodrigues, hakem Ali Şansalan ile girdiği diyalog sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
84. dakikada sol tarafta topla buluşan Brnic’in çalımlarla ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda top, kaleci Zafer’in altından ağlarla buluştu. 5-1
Maç Bilgileri ve Hakemler
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Murat Şener
Kadrolar
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Festy Ebosele dk. 46), Leo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Berat Özdemir dk. 46), Umut Güneş (Jakub Kaluzinski dk. 79), Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit (Ivan Brnic dk. 71), Davie Selke (Bertuğ Yıldırım dk. 71)
Yedekler: Doğan Alemdar, Nuno Da Costa, Miguel Crespo, Hamza Güreler, Ousseynou Ba
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Semih Güler (Lungoyi dk. 46), Abena, Arda Kızıldağ (Tayyip Talha Sanuç dk. 69), Perez (Sorescu dk. 57), Melih Kabasakal (Ogün Özçiçek dk. 57), Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim (Boateng dk. 69), Bayo
Yedekler: Burak Bozan, Bacuna, Kulasin, Yusuf Kabadayı, Nizet
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller ve Kartlar
Goller: Eldor Shomurodov (dk. 21), Abbosbek Fayzullayev (dk. 29), Arda Kızıldağ (dk. 53 k.k.), Umut Güneş (dk. 68), Ivan Brnic (dk. 84) — (RAMS Başakşehir); Camara (dk. 26) — (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Rodrigues (dk. 76) — (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Onur Ergün, Onur Bulut, Jakub Kaluzinski (RAMS Başakşehir); Arda Kızıldağ, Camara, Kozlowski (Gaziantep FK)
