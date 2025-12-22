Başakşehir, Gaziantep FK'yı 5-1'le Geçti — Sezonun En Gollü Maçı

Başakşehir, Gaziantep FK'yı 5-1'le Geçti

Trendyol Süper Lig 17. hafta özeti

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 5-1 mağlup ederek bu sezon en yüksek gol sayısına ulaştı.

Turuncu-lacivertliler, kaydettiği 5 golle sezonun en gollü maçını oynadı. İstanbul ekibinin ligdeki en farklı galibiyeti ise 10. haftada deplasmanda Antalyaspor karşısında alınan 4-0lık sonuçtu.

Karşılaşmada Başakşehir'in gollerini Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev, Umut Güneş ve Ivan Brnic atarken, Arda Kızıldağ da topu kendi kalesine gönderdi.

Başakşehir, ligde en son 5 gollü galibiyetini 2024-2025 sezonu 4. hafta'da sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek elde etmişti.

BAŞAKŞEHİR, GAZİANTEP FK KARŞISINDA ATTIĞI 5 GOLLE SEZONUN EN YÜKSEK GOL SAYISINA ULAŞTIĞI MAÇI GERİDE BIRAKTI.