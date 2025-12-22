DOLAR
Shomurodov, Süper Lig gol krallığında tek başına zirvede

Eldor Shomurodov, Gaziantep FK maçında 21. dakikada attığı golle Süper Lig'de 12 gole ulaşarak gol krallığında tek başına zirveye çıktı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 19:09
Shomurodov, Süper Lig Gol Krallığında Tek Başına Zirvede

Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov, Gaziantep FK karşısında 21. dakikada attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 12’ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 5-1 mağlup eden Başakşehir’de Shomurodov’un 21. dakikadaki golü, oyuncuyu gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Paul Onuachu’nun önüne geçirerek zirvede tek başına yer almasını sağladı.

Sezon Performansı

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Samsunspor maçlarında birer kez, Antalyaspor karşısında ise iki kez gol sevinci yaşadı. Shomurodov ayrıca Fatih Karagümrük, Samsunspor ve Gaziantep FK müsabakalarında 1’er kez asist katkısı yaptı.

Onuachu'nun Durumu

Trabzonspor’un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bordo-mavili ekibin bugün Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

