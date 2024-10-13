Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası Sürüyor

Erciyes Plaj Voleybolu Turnuvası Devam Ediyor

Erciyes Kayak Merkezi, plaj voleybolu tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. 16 takımın katıldığı turnuva, ikinci gününde eleme müsabakalarıyla sürdü.

Unutulmaz Bir Deneyim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen "En Havalı Voleybol Turnuvası", Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakımındaki özel alanda yapılıyor. Tekir Kapı'da gerçekleştirilen bu etkinlik, yaz sporlarına renk katıyor.

Final Müsabakaları Geliyor

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 16 takım, akşam seansında düzenlenecek final müsabakalarıyla turnuvayı noktalayacak. Dereceye giren takımlar için özel ödül töreni de gerçekleştirilecek.

Turnuva, sporseverler için unutulmaz anılarla dolu bir organizasyon olmaya devam ediyor.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve 16 takımın katıldığı plaj voleybolu turnuvası ikinci gününde eleme müsabakalarıyla devam etti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve 16 takımın katıldığı plaj voleybolu turnuvası ikinci gününde eleme müsabakalarıyla devam etti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve 16 takımın katıldığı plaj voleybolu turnuvası ikinci gününde eleme müsabakalarıyla devam etti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve 16 takımın katıldığı plaj voleybolu turnuvası ikinci gününde eleme müsabakalarıyla devam etti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve 16 takımın katıldığı plaj voleybolu turnuvası ikinci gününde eleme müsabakalarıyla devam etti.