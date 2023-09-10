Erden Timur'dan transfer sonrası istifa açıklaması!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, bir basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve futbol takımının geleceğiyle ilgili önemli ipuçları verdi. Timur, takımın son durumu hakkında bilgi verirken, takıma bir yerli futbolcu transferi yapabileceklerini söyledi. Bu açıklama, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı ve merakla beklenen transfer haberlerini gündeme getirdi. İşte detaylar...





ERDEN TİMUR GALATASARAY TAKIMINI HEYECANLANDIRAN TRANSFERİ GÜNDEME GETİRDİ

Erden Timur'un yaptığı açıklamada, Galatasaray Sportif A.Ş.'nin futbol takımının güncel durumu ele alındı. Timur, takımın performansı ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ancak en dikkat çeken açıklama, bir yerli futbolcu transferi ihtimalini gündeme getirdi. Timur, Galatasaray'ın kadrosuna bir yerli oyuncu daha eklemeyi düşündüklerini ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu açıklama, Galatasaray taraftarı için büyük bir sürpriz ve heyecan kaynağı oldu. Taraftarlar, hangi yerli oyuncunun takıma transfer edileceği konusunda merakla beklemeye başladılar. Timur'un "bir yerli transferi daha yapabiliriz" sözleri, taraftarları umutlandırdı ve transferin hangi pozisyonda gerçekleşeceği konusunda spekülasyonlara yol açtı.

Ancak Erden Timur, bu açıklamaların yanı sıra, istifasını da göz ardı etmedi. Timur, "İstifa ederim ama Galatasaray'ın iyiliği için çalışmaya devam ederim" şeklinde ifadeler kullanarak, kulüp için ne kadar bağlı olduğunu ve Galatasaray'ın başarısı için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Bu sözler, Timur'un Galatasaray'a olan bağlılığını ve sorumluluk duygusunu gösterdi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un yaptığı açıklamalar, hem taraftarları heyecanlandırdı hem de kulübün geleceği hakkında önemli bilgiler verdi. Bir yerli futbolcu transferi ihtimali, takımın güçlenmesine katkı sağlayabilir ve Galatasaray'ın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir. Timur'un istifasını göz ardı etmeyip kulübe olan bağlılığını vurgulaması, Galatasaray camiası için olumlu bir mesaj olarak kabul edildi. Taraftarlar, bu açıklamaların ardından takımın geleceği için umutlu bir şekilde beklemeye başladılar.





Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, futbol takımının transfer durumu hakkında konuştu. Timur, yabancı transferlerinin kapandığını ve bir yerli oyuncu transferi için ufak bir ihtimal olduğunu ifade etti. Ayrıca, Galatasaray'ın bu sezon daha farklı bir yaklaşım benimseyeceğini ve transfer döneminin yoğun geçtiğini vurguladı. Timur, Tete transferi için Shakhtar Donetsk'ten başvuru gelmediğini ve bir risk olmadığını belirtti. Nicolo Zaniolo'nun Premier Lig'e gitmek istediğini ve Galatasaray'ın bu transferden karlı çıktığını açıkladı. Ayrıca, Galatasaray'ın kurduğu kadronun Türk futbolunda eşi benzeri olmadığını ve bütçe konusunu divan kurulunda açıklayacaklarını ifade etti.

Erden Timur'un açıklamalarına göre, Galatasaray'ın yabancı oyuncu transferleri tamamlandı ve artık yerli oyuncu transferine odaklanacaklar. Ancak bu konuda fırsat bir transfer olursa değerlendirileceğini belirtti. Timur ayrıca, takımın bu sezon daha farklı bir yol izleyeceğini ve transfer döneminin zorlu geçtiğini ifade etti. Scout ekibinin binlerce oyuncuyu incelediğini ve hazırlıklı olduklarını söyledi.

Tete'nin transferiyle ilgili olarak Shakhtar Donetsk'ten bir başvuru gelmediğini ve tazminat anlamında bir risk olmadığını açıkladı. Nicolo Zaniolo'nun ise Premier Lig'e gitmek istediğini ve yüksek bir bonservis bedeliyle satıldığını belirtti. Ayrıca, Zaniolo'nun gelecek sezon için tekrar Galatasaray'a dönebileceğini ifade etti.

Timur, Galatasaray'ın kurduğu kadronun Türk futbolunda benzersiz olduğunu ve transfer değerlerinin 149 milyon € olduğunu söyledi. Bu konuda sorgulamaların teknik olarak anlaşılamayacak kadar gereksiz olduğunu belirtti ve kulüp bütçesini divan kurulunda açıklayacaklarını ifade etti. Timur, Galatasaray'ın Türk futbolunu dönüştürmeyi amaçladığını ve bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını vurguladı.