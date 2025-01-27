Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası İstanbul'da Başladı

Türkiye 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Takımı, Şampiyonaya Fırtına Gibi Girdi

2025 IIHF 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) organizasyonuyla ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) ev sahipliğinde, İstanbul’da başladı. Turnuvanın 3. Klasman A Grubu’ndaki ilk maçında Türkiye, Bosna Hersek karşısında muhteşem bir performans sergileyerek 9-1’lik galibiyet elde etti.

Heyecan Dolu Maç Zeytinburnu'nda Gerçekleşti

Turnuvanın ilk müsabakası Zeytinburnu Buz Adası’nda gerçekleştirildi. Ay-yıldızlı takım, maçı kazanmak için sahada büyük bir mücadele verdi. Goller, Serdar Gök, Emin İnandı (3), Ömer Altay (2), Hamza Yavuz (2) ve Mehmet Karadağ tarafından kaydedildi. Bosna Hersek'in tek golü ise Tarik Mrkva’dan geldi.

Türkiye'nin Gelecek Maçları

Bu galibiyetle birlikte Türkiye, turnuvayı kazanma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Milliler, önümüzdeki günlerde Tayvan, Bulgaristan, Meksika ve Yeni Zelanda ile de karşılaşacak. Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında yarın Tayvan ile karşı karşıya gelecek.

Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye ile Bosna Hersek, Zeytinburnu Buz Adası'nda karşılaştı.

Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye ile Bosna Hersek, Zeytinburnu Buz Adası'nda karşılaştı.