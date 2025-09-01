ERVA Projesi Kayseri'de 16 Bin Çocuğa Spor ve Değer Eğitimi Verdi

ERVA Projesi Kayseri'de 16 bin çocuğa ulaştı

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönlendirmek amacıyla Valilik tarafından yürütülen "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi" kapsamında 60 mahallede 60 spor okulu açıldı ve 16 bin çocuğa hizmet verildi.

Projenin amacı ve kapsamı

Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde hayırseverler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının iş birliğiyle hayata geçirilen projede, futboldan basketbola, karateden haltere, atletizmden hentbola kadar 29 branşta ücretsiz eğitim sağlanıyor. Proje ile çocuklara hem spor hem de milli ve ahlaki değerler kazandırılması hedefleniyor.

Batuhan Kaya: "ERVA bana bir aile oldu"

Sporculardan Batuhan Kaya, AA muhabirine verdiği demeçte, "ERVA Spor Okulları'nda 7 ay önce boksa başladığını, alanında önce il birinciliği elde ettiğini, daha sonra da Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek final oynadığını" söyledi. Batuhan, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Ben yetim büyüdüm. ERVA bana bir aile oldu. Buradaki hocam bana baba oldu. Aile birim başkanlarımız bana anne oldu. Spor beni çok geliştirdi, eğitti, olgunlaştırdı. Kısacası ERVA hayatıma çok şey kattı. Hayatımda çok inişler çıkışlar oldu. Şu anda kendimi zirvede hissediyorum. Bir ailem var çünkü. En büyük hedefim öncelikle milli takıma seçilmek ve ardından olimpiyatlara giderek milli marşımızı okutmak istiyorum."

Ayşegül Açık: 5 kez Türkiye şampiyonu

Ayşegül Açık (13), ERVA ile 2 yıl önce tanıştığını ve daha önce sporun hiçbir branşıyla ilgilenmezken şimdi muaythai, wushu ve kick boks dersleri aldığını belirtti. Ayşegül, "2 yıl içerisinde çok sayıda turnuvaya katıldım. Kayseri'de çok sayıda birincilik elde ettim. 5 kez de Türkiye şampiyonu oldum. ERVA benim gitmek isteyip de gidemeyeceğim maçlara gitmemdeki en büyük yardımcım oldu. Bize sunduğu bu hizmet çok önemli. Başarılı olmamız için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." dedi.

Halil Erdem Ermiş: Sporun yanında değer eğitimi

Halil Erdem Ermiş (16), 10 yaşından bu yana lisanslı futbolcu olduğunu ve 8 ay önce ERVA ile tanıştığını anlattı. Halil, "6 yıllık spor hayatımda bana takım ruhunu en çok yaşatan yer ERVA Spor Okulları oldu. Burada sadece sporla alakalı kurslar almıyoruz. Spor derslerinin yanı sıra ahlaki, dini ve tarihi konularla da ilgileniyoruz. Hayatımın en verimli dönemlerini yaşadığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Koordinatör: Gençlerin gönlüne dokunmayı amaçlıyoruz

ERVA Spor Okulları Spor Koordinatörü Gazi Koçer, projenin Vali Çiçek'in gençlere dönük kaygısıyla ortaya çıktığını ve gençlerin gönlüne dokunmayı hedeflediklerini söyledi. Koçer, "Burasını sadece spor okulu olarak nitelendirirsek yanlış olur. Burada sporun yanında, gençlerin toplum içerisinde kendilerini ifade edebileceği eğitimler veriliyor. Değerler eğitimi, adabımuaşeret, Peygamber Efendimizin hayatı ve tarih dersleriyle çocukların gönlüne dokunmaya çalışıyoruz. Burada hem sporcu yetiştirmek hem de yetişen sporcularımızı ahlaklı bir sporcu olmalarını için mücadele veriyoruz." dedi. Koçer ayrıca projede 60 spor kulübünde 120 antrenör, 200 eğitmen ile 16 bin öğrencinin bulunduğunu vurguladı.