Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları'nda 6. Gün Yarışları Tamamlandı

Erzurum'da düzenlenen EİT 2025 Kış Oyunları'nda 6. gün müsabakaları sona erdi. Buz hokeyi heyecanı devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 20:07
Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları'nda 6. Gün Yarışları Tamamlandı

Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi çerçevesinde organize edilen Kış Oyunları'nda 6. gün yarışları başarıyla tamamlandı.

Buz Hokeyi Müsabakaları Sonuçları

3000 kişilik Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleşen buz hokeyi müsabakalarının sonuçları ise şöyle:

  • Erzurum GSİM SK: 34 - Samsun GSİM SK-2: 0
  • Samsun GSİM SK-1: 1 - Kocaeli GSİM SK-2: 3
  • Kocaeli GSİM SK-1: 1 - Erzurum GSİM SK: 10
  • Samsun GSİM SK-2: 3 - Samsun GSİM SK-1: 18
  • Samsun GSİM SK-2: 0 - Kocaeli GSİM SK-1: 20

Oyunlar, yarın sona erecek. Erzurum'da yaşanan bu heyecan dolu günler, spor tutkunları için unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor.

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