Bilecikli Karateci Kübra Beril Culfa, Turkish Open'da İkinci Sırada

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Turkish Open Karate Şampiyonasında Bilecikli sporcu Kübra Beril Culfa önemli bir başarıya imza attı. Organizasyona 37 ülkeden toplam bin 200 sporcu katıldı.

12-13 yaş bayanlar 44 kilo kategorisinde mücadele eden Kübra Beril Culfa, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak uluslararası arenada dikkat çekti. Elde ettiği derece, Bilecik için gurur kaynağı oldu.

Yetkili ve antrenör açıklaması

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Akif Doğan’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

