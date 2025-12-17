DOLAR
Bilecikli Karateci Kübra Beril Culfa, Turkish Open'da İkinci Sırada

Kübra Beril Culfa, İstanbul’daki Uluslararası Turkish Open’da 12-13 yaş bayanlar 44 kg kategorisinde ikinci oldu; 37 ülke ve bin 200 sporcu yarıştı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:04
Bilecikli Karateci Kübra Beril Culfa, Turkish Open'da İkinci Sırada

Bilecikli Karateci Kübra Beril Culfa, Turkish Open'da İkinci Sırada

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Turkish Open Karate Şampiyonasında Bilecikli sporcu Kübra Beril Culfa önemli bir başarıya imza attı. Organizasyona 37 ülkeden toplam bin 200 sporcu katıldı.

12-13 yaş bayanlar 44 kilo kategorisinde mücadele eden Kübra Beril Culfa, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak uluslararası arenada dikkat çekti. Elde ettiği derece, Bilecik için gurur kaynağı oldu.

Yetkili ve antrenör açıklaması

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Akif Doğan’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

