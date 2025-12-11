Loide Augusto: Teknik Direktör Değişikliği Çaykur Rizespor'a Yeni Oksijen

Angolalı futbolcu Mehmet Cengiz Tesisleri'nde konuştu

Çaykur Rizespor’un Angolalı futbolcusu Loide Augusto, Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Augusto, Türkiye kariyerindeki deneyimlerinden takımın potansiyeline, teknik direktör değişikliğinin etkilerinden kişisel hedeflerine kadar geniş bir değerlendirme yaptı.

25 yaşındaki futbolcu, uyum sürecinin zaman aldığını ancak artık çok daha iyi hissettiğini belirterek, "Burada gol ve asist katkısıyla takımıma en üst seviyede yardımcı olmak istiyorum" dedi.

İlhan Palut’un ayrılığı ve yeni teknik direktörün gelişiyle oluşan atmosfer hakkında konuşan Augusto, "Teknik direktör değişikliği yeni bir oksijen oldu" ifadesini kullandı. Augusto, yeni çalıştırıcının farklı bir düşünce yapısı getirdiğini, takım içinde enerjinin yükseldiğini ve oyuncuların değişimden memnun olduğunu vurguladı.

Loide Augusto, yeni teknik yönetimle sahada daha organize ve güçlü bir yapı oluşturacaklarına inandığını belirtti. Bu değişimin, takımın oyun düzenine olumlu yansıyacağını söyledi.

Takım hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde Augusto, Çaykur Rizespor’un kapasitesine vurgu yaparak, "Ligde ilk 5’te olmamız kimseyi şaşırtmamalı. Avrupa kupalarına gidebilecek seviyedeyiz" ifadelerini kullandı. Türk Ligi'nin zorluklarına dikkat çeken futbolcu, bir galibiyetin seriye dönüştürülebileceğini ekledi.

Genel olarak Augusto, hem bireysel performans hem de takım başarısı için motive olduğunu ve yeni dönemde katkı sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.

