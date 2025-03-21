Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türk Atletlerin Eleni

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, milli sporcularımız için hüsranla sonuçlandı. Erkekler 60 metre elemelerinde mücadele eden Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, hedefledikleri performansa ulaşamayarak şampiyonaya veda etti.

Yarışmaya katılan 58 sporcu arasında Ertan Özkan, 6.75 saniye ile serisinde 4. olarak genel klasmanda 31. sırada yer aldı. Diğer milli atlet Mustafa Kemal Ay ise 6.77 ile serisinde 5. oldu ve toplamda 36. sırayı elde etti. İki sporcu da, ilk 24'e girmeyi başaramayıp yarı finale yükselemeyerek ilk turda elendi.

Öte yandan organizasyonun ilerleyen günlerinde Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde yarışacakken, Mikdat Sevler da erkekler 60 metre engelli elemelerinde milli forma ile mücadele edecek.