Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0-2 Galatasaray — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 16. haftada Antalyaspor-Galatasaray ilk yarı 0-2, goller Leroy Sane ve Roland Sallai'den.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 21:17
Trendyol Süper Lig 16. Hafta — Antalyaspor 0 - 2 Galatasaray (İlk yarı)

İlk yarı: Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Goller Leroy Sane (dk. 7) ve Roland Sallai (dk. 10) tarafından kaydedildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakika: Sane orta sahada kazandığı topta pasını Osimhen’e aktardı. Osimhen’in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Abdullah, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

7. dakika: Yunus Akgün’ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sane’nin rakibini geçip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

10. dakika: Sol kanattan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz, pasını ceza yayında bekleyen Roland Sallai’ye aktardı. Sallai’nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

15. dakika: Roland Sallai’nin sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Osimhen’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

36. dakika: Antalyaspor defansının pas hatasında topun alan Osimhen’in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

Hakemler ve Kadrolar

Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen (Dario Saric dk. 30), Bünyamin Balcı, Jesper Ceesay, Ramzi Safuri, Kenneth Paal, Samuel Ballet, Nikola Storm, Yohan Boli

Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Sander van de Streek, Ensar Buğra Tivsiz, Doğukan Sinik, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Arda Yılmaz, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Leroy Sane (dk. 7), Roland Sallai (dk. 10) (Galatasaray)

Sarı kart: Lautaro Giannetti (Antalyaspor)

