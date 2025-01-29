Erzurum, Yüksek İrtifayla Sporcuları Cezbediyor

Erzurum, Yüksek İrtifasıyla Sporcuların Gözdesi Oldu

Erzurum, yüksek irtifası sayesinde yaz kış farklı ülkelerin milli takımlarını konuk eden bir spor cenneti haline geldi. Modern tesisleri, konaklama olanakları ve ulaşım kolaylıklarıyla dikkat çeken bu şehir, futbol takımlarından yüzücülere kadar her branşta sporcuların güç depoladıkları bir merkez olmuştur.

Uluslararası Takımlar Erzurum'da Sezon Hazırlığı Yapıyor

Geçen yaz, Türkiye'den futbol kulüplerinin yanı sıra Azerbaycan'dan Sabail, Araz-Nahçıvan ve Neftçi Bakü, Suudi Arabistan'dan Al-Orobah, Katar'dan Al-Mesaimeer gibi takımlar da Erzurum'da sezon hazırlığı yaptı. Ayrıca, 2024'te 32 ülkenin milli yüzücüleri burada ağırlandı.

Yüksek İrtifa ve Sporun Avantajları

İsveç Milli Takımı, şu anda Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu'nda uluslararası organizasyonlara hazırlık yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum'un yüksek rakımının antrenörler için büyük bir avantaj sağladığını belirtiyor. Çakmur, "Yüksek irtifa alanında yapılan yatırımlar sayesinde Erzurum, her yıl daha fazla kaynağı kendine çekiyor." dedi.

Yurt Dışından Gelen Talepler Artıyor

Çakmur, yurt dışından gelen taleplerin her geçen gün arttığını ifade ederek, "Erzurum, Çin'den Amerika'ya kadar birçok ülkeden rağbet görüyor." şeklinde konuştu.

İsveç Milli Takımı'nın Erzurum Deneyimi

İsveç Yüzme Milli Takımı Başantrenörü Antonio Lutula, yüksek irtima avantajları dolayısıyla Erzurum'u tercih ettiklerini belirtirken, "Burayı çok sevdik. Sıcak kanlı insanlar ve tesisler bizim için büyük bir avantaj. Bir daha gelmeyi düşünüyoruz." dedi. Takım üyeleri, Palandöken Dağı'nda kayak yapmanın da keyfini yaşadı.

İzlanda Milli Takımı'ndan olimpiyat sporcusu Snaefridur Sol Jorunnardottir ise kentteki spor olanaklarına dikkat çekerek, antrenmanların oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Farklı branştaki sporcuların güç depolama merkezi haline gelen Erzurum, yüksek irtifasıyla futboldan yüzmeye yaz kış farklı ülkelerin milli takımlarını ağırlıyor. Şu sıralar 13 sporcusuyla kentte bulunan İsveç Milli Takımı, Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu'nda uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor.

Farklı branştaki sporcuların güç depolama merkezi haline gelen Erzurum, yüksek irtifasıyla futboldan yüzmeye yaz kış farklı ülkelerin milli takımlarını ağırlıyor. Şu sıralar 13 sporcusuyla kentte bulunan İsveç Milli Takımı, Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu'nda uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor.