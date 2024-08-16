Erzurumspor FK, İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Erzurumspor FK, Yeni İsimlerle Güçleniyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK, kadrosunu iki yeni oyuncuyla güçlendirdi. Kulüp, Sakaryaspor'da forma giyen Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Odise Roshi ve Bulgar ekip Slavia Sofya'dan sol kanat oyuncusu Toni Tasev ile sözleşme imzaladı.

Transfer Detayları

Mavi-beyazlı ekip, sağ kanat oyuncusu Roshi ile 1 yıl, Tasev ile ise 2 yıl süresince anlaşma sağlandığını bildirdi. Kulüp yaptığı açıklamada, "Her iki futbolcumuza da hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz," ifadelerine yer verdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı. Mavi-beyazlı kulüp, Sakaryaspor'da forma giyen Arnavutluk Milli Takım oyuncusu sağ kanat Odise Roshi ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı. Mavi-beyazlı kulüp, Sakaryaspor'da forma giyen Arnavutluk Milli Takım oyuncusu sağ kanat Odise Roshi ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı. Mavi-beyazlı kulüp, Sakaryaspor'da forma giyen Arnavutluk Milli Takım oyuncusu sağ kanat Odise Roshi ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı. Mavi-beyazlı kulüp, Sakaryaspor'da forma giyen Arnavutluk Milli Takım oyuncusu sağ kanat Odise Roshi ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.