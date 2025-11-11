EuroCup: Bahçeşehir Koleji, Aris'i 86-76 Deplasmanda Yendi

EuroCup 7. haftada Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Aris'i 86-76 mağlup etti; Flynn, Ponitka ve Mitchell öne çıktı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 23:37
EuroCup: Bahçeşehir Koleji, Aris'i 86-76 Deplasmanda Yendi

EuroCup: Bahçeşehir Koleji, Aris'i 86-76 Deplasmanda Yendi

Basketbol EuroCup 7. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Yunan ekibi Aris karşısında sahadan 86-76 galip ayrıldı.

Maç Özeti

Maçın ilk periyodunu Aris 23-16 önde kapattı. Devreye 39-38'lik skorla girilirken, üçüncü periyot sonunda skor 59-57 oldu. Karşılaşma sonunda üstünlüğü sağlayan taraf Bahçeşehir Koleji oldu ve mücadeleyi 86-76 ile kazandı.

Detaylar

Salon: Palais des Sports

Hakemler: Mehdi Difallah, Tomasz Trawicki, Amit Balak

Kadrolar ve Sayılar

Aris: Ronnie Harrell 10, Bryce Jones 16, Elijah Mitrou-Long 15, Amine Noua 9, Steven Enoch 4, Arnoldas Kulboka 11, Jakob Forrester 7, Bryn Forbes 1, Stelios Poulianitis 2, Eleftherios Bochoridis 1, Stelios Poulianitis 2

Başantrenör: Igor Milicic

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 13, Mateusz Ponitka 13, Tyler Cavanaugh 14, Calep Homesley 7, Trevion Williams 8, Kenan Sipahi, Balsa Koprivica 8, Matt Mitchell 16, Hunter Hale 7

Başantrenör: Marko Barac

Periyot Skorları

1. Periyot: 23-16

Devre: 39-38

3. Periyot: 59-57

BASKETBOL EUROCUP 7. HAFTA MAÇINDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI YUNAN EKİBİ ARİS'İ...

BASKETBOL EUROCUP 7. HAFTA MAÇINDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI YUNAN EKİBİ ARİS'İ 86-76'LIK SKORLA MAĞLUP ETTİ.

BASKETBOL EUROCUP 7. HAFTA MAÇINDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI YUNAN EKİBİ ARİS'İ...

İLGİLİ HABERLER

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpspor, Selçuk Şahin ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı
2
Ziraat Türkiye Kupası: Sipay Bodrum FK 3 - Onvo Antalyaspor 1
3
Galatasaray Kayseri'ye Geldi: Taraftar Coşkusu
4
EuroCup: Bahçeşehir Koleji, Aris'i 86-76 Deplasmanda Yendi
5
İslami Dayanışma Oyunları: Türkiye madalya sayısını 71'e yükseltti
6
Muş Lalezar Spor, Hakkari'de 3-1 Kazandı — İlk Yarıyı 12 Puanla Kapattı
7
Ümit Milli Takım, Ukrayna ve Litvanya maçlarına hazırlanıyor

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler