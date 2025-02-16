Eyüpspor-Kayserispor Maçında Erken Hüsran: Kerem Yavaş Üzüntüsünü Dile Getirdi

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Kayserispor ile berabere kaldıkları maç sonrası yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 19:07
Eyüpspor-Kayserispor Maçında Erken Hüsran: Kerem Yavaş Üzüntüsünü Dile Getirdi

Maç Sonrası Üzüntü

TrendYol Süper Lig'in 24. haftasında, Eyüpspor evinde Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, son dakikalarda yedikleri golle elde ettikleri beraberliğin kendileri için üzücü olduğunu ifade etti.

İlk Yarı Performansı Düşük

Yavaş, maça iyi başlamadıklarını belirtirken, "Sonuç olarak üzüldüğümüz bir maç oldu. Bu üzüntünün ilk nedeni, kendi evimizdeki oyunumuzdur. Maça hiç beklemediğimiz ve bize yakışmayan bir şekilde durgun başladık. Hücumda basit top kayıpları yaptık. Belki de bu sezonun en kötü 45 dakikasını oynadık," dedi.

Yeni Hedef İlk 5

İkinci yarıda daha iştahlı bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Yavaş, "İlk yarıdaki oyun bizi hayal kırıklığına uğrattı. İkinci yarıda bulduğumuz golle pozitif bir gelişme kaydettik ama beraberlik golünü yediğimiz dakikada konsantrasyon eksikliği yaşadık. Kendi evimizde, bu şekilde berabere kalmak üzücü oldu," ifadelerini kullandı.

Yavaş, ligde 23 maç geride kaldığını ve sezon başında belirledikleri ligde kalma hedeflerine ulaştıklarını belirterek, yeni hedeflerinin ilk 5 olduğunu ve bu doğrultuda mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Kayserispor'dan Övgü Dolu Sözler

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ise, uzatmada gelen beraberlik golünü hak ettiklerini belirtti. Takımının performansından dolayı tebrik eden Jakirovic, "Takımım çok iyi mücadele etti. Taktiksel planı sahada harfiyen uyguladılar. Rakibimizin hatasını değerlendirdik ve maçın sonuna kadar geri dönüş mücadelesi verdik," dedi.

Jakirovic, "Maçın sonunda bulduğumuz beraberlik golünü de hak ettiğimize inanıyorum. Bunu sürdürmeli ve puan almaya devam etmeliyiz," şeklinde konuştu.

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