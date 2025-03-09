Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 Mağlup Etti: Teknik Sorumlu Yavaş'ın Açıklamaları

Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ilk 5'teki yerini korudu. Teknik Sorumlu Kerem Yavaş, galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 19:54
Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 Mağlup Etti: Teknik Sorumlu Yavaş'ın Açıklamaları

Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında, ikas Eyüpspor evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Maçı 2-1'lik skorla kazanarak, ligdeki önemli bir adım atan Eyüpspor'da, Teknik Sorumlu Kerem Yavaş, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk Devreye Hakim Olduk

Maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü ellerinde tutarak savunmada hata yapmadıklarını belirten Yavaş, "Hücumda etkili olamasak da basit top kayıpları yapmadan dengeli bir oyun oynadık" dedi.

Hedefimiz İlk 5

Bunun yanı sıra, Yavaş, "İlk 5'te yer aldığımız için mutluyuz. Bu galibiyet, diğer rakiplerimizin kaybetmesiyle daha da değer kazandı. İlk 4 hedefliyoruz, sezon başında zor görünen bir hedefe ilerlemek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Konyaspor'a Başarılar Diledi

Konyaspor'un iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Yavaş, "Konyaspor'u tebrik ediyorum. Onların durumu da kolay değil, kalan maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

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